George Harris iba a renunciar a la invitación del Festival de Viña del Mar: “Yo tengo culpa de haber aceptado”

Cinco días después de su presentación en el Festival de Viña del Mar, George Harris se refirió a las pifias que lo bajaron en tres oportunidades del escenario. El comediante venezolano citó a sus fanáticos y también a sus detractores a las 8:00 p.m. hora Miami a un Instagram live. Y en punto, dio inicio a su descargo

PUBLICIDAD

Según reveló, apenas la organización anunció su participación, empezó a “recibir mensajes de odio”, recetas de cocina en las publicaciones de Instagram, mensajes privados, etc. Y en vista del rechazo, pidió una reunión con la producción del Festival de Viña del Mar para declinar a la invitación, pero los ejecutivos lo hicieron cambiar de parecer.

“Yo me enamoré de la idea del festival, me hice una ilusión, la idealicé (…) Yo no debí aceptar nunca esa invitación. Me ganó que me convencieron”, agregó el humorista; quien aseguró que los organizadores destacaron la importancia de su presencia para el público venezolano. Así que decidió continuar.

Durante el live, George Harris señaló a los medios de comunicación chilenos por “promocionar” el odio en su contra: “Que clase de xenofobia tan brava, no del pueblo de Chile si no de los medios de comunicación (…) yo he sentido la xenofobia en carne propia desde que me invitaron”.

George Harris: Su experiencia en Viña

Según comentó, lo recibieron los conductores del evento; quienes le manifestaron su asombro por la cantidad de personas que fueron a verlo. “Cuando yo llego a la Quinta Vergara me reciben los animadores y me dices ‘es increíble la cantidad de gente que tienes aquí’”, expresó el humorista.

Pero finamente las pifias se apoderaron del anfiteatro. “En los 56 segundos empezó la funa (…) un sonido ensordecedor que ninguno puede concentrarse para hacer nada. Yo ahí decido confesarme”, expresó George Harris; quien mencionó con sarcasmo las críticas que ha recibido por la falta de remate en sus chistes.

“Si ven los tiempos, duré 13 minutos en el escenario con tres salidas ¿crees que se puede desarrollar algo con eso?”, cuestionó el comediante. Y en el momento menos inesperado reveló la sensación que le dejó el fracaso en Viña del Mar.

PUBLICIDAD

“Han sido dias duros, yo lo tengo que reconocer. Me parece muy triste lo que pasa con los comediantes en Chile que se burlan de lo que pasó conmigo. No me burlo de un colega”, manifestó. Además, reveló que su mamá rompió en llanto al ver lo que estaba sucediendo.

Sobre el chiste sobre Allende y Gabriel Boris, aseguró que “el humor es eso (…) humor habla de tu punto de vista, no desde la burla o que quiero hacer daño. Jamás he tenido esa intensión”