Metalengua: Quiénes son los hermanos chilenos que ganaron la competencia folclórica en Viña 2025 pero no gustaron en redes

La quinta noche del Festival de Viña del Mar 2025, Claudio Narea tuvo que tomar una difícil decisión para elegir al ganador de la canción folclórica entre Chile y Bolivia, países que habían empatado por decisión del jurado.

Y los ganadores fueron los chilenos Metalengua, quienes se presentaron con la canción “La baba del sol”, quien a gusto del integrante de Los Prisioneros fue la mejor de la edición número 64 del festival, aunque no de los cibernautas en X.

“Esto a mi me da vergüenza como chileno. Metalengua NO debió siquiera presentarse en #Viña2025. La cultura progre pesó más que el folclore. Debió ganar Bolivia", “Qué vergüenza, esos wns de metalengua no merecian ganar, si fueron los más pencas po, quienes debieron ganar eran los de Bolivia. Tremendo robo en el festival de viña del mar", fueron algunos de los comentarios en redes.

¿Quiénes son los hermanos Metalengua?

Metalengua es un dúo compuesto por los hermanos Pascal y Martín y cuyo concepto integra música urbana, folclore y pop, macado además por un sonido lúdico, hiperactivo y con gran lírica.

Pascal es doctorado en astrofísica y Martín editor y literato, ámbitos que marcan su sello único y distintivo.

El dúo propone una estética y una ética artística genuina, caracterizada por la alta energía, el espectáculo, la excentricidad y la disidencia, pero también por la poesía, el contacto con lo sublime y un componente lírico muy fundamental en sus obras y presentaciones.

El género que producen lo han llamado Chis-pop por la estrecha relación que tienen sus letras con la infancia y el juego. Este estilo distintivo ha dado nombre a su primer álbum CHISPOP, estrenado este agosto de 2024.