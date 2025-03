No se hablaron por 14 años: Pamela Díaz recordó su reciente reconciliación con José Miguel “Negro” Piñera

El día de ayer, uno de los hombres más reconocidos de la bohemia y el espectáculo nacional falleció a los 70 años de edad. José Miguel Piñera, mejor conocido como “Negro” Piñera, partió después de una complicación de salud en Temuco.

PUBLICIDAD

Todos los paneles de televisión le rindieron homenaje al hermano del exPresidente Sebastián Piñera, y dentro de ellos “Hay que decirlo” de Canal 13. En dicho espacio, la animadora Pamela Díaz recordó que ella estuvo peleada por más de una década.

“Hicimos un ‘Sin Editar’. Yo quiero aclarar una cosa. Yo con el Negro no me hablaba hace 14 años. Porque me caía mal. No lo soporté en un tiempo porque fue bien pesado conmigo, maleducado, sorry que yo lo hable así, pero eso es lo que pasó“, partió revelando.

“Lo conversamos después. Pasó mucho tiempo, evolucionamos, pasó pandemia y otras cosas“, recordó la Fiera, quien le comentó a su asistente que podrían realizarle una entrevista al ”Negro" Piñera para su canal de Youtube.

La entrevista a “Negro” Piñera

Ella notó que mucha gente joven le tenía afecto y lo veían como “el tío divertido”, y quería acercarse a los íconos del espectáculo nacional. “Lo invito y me dice ‘negra no puede creer que me estés llamando’. Cuando lo vi dije ‘no tenemos nada que hablar” e hicimos la entrevista”, detalló.

“Ahí partió mi ‘Sin Editar’ con él y ahí tuvimos una muy buena onda. Sale el programa, y me llama como a los tres días súper emocionado. Y yo le dije: ‘Ay, ¿qué te pasó? Cuéntamelo'“, continuó la Fiera.

Ella comentó que como respuesta él le dijo que le habían escrito mucha gente. No tenía idea que tenía tanta popularidad con la gente joven, y pensaba que no tenía llegada con ese grupo demográfico. Incluso, personas con las que no hablaba hace tiempo, lo volvieron a contactar gracias al “Sin Editar” que hizo con Pamela Díaz.