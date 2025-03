“Prefiero no empañar los buenos momentos”: Laura de la Fuente dejó en el pasado el polémico empujón que vivió en la Gala

Fue uno de los escándalos más impactantes que salieron de la polémica Gala del Festival de Viña 2025. A la mañana siguiente, la prensa tenía todos los ojos puestos en Laura de la Fuente después de que se revelara que fue empujada por el equipo de .

Diversas personas como Ivette Vergara fueron a dar su versión de los hechos, y apuntaron que la hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente terminó llorando debido al impacto del golpe. Esto en consideración que tenía una previa lesión en la pierna tras haber sufrido un impacto de bala.

Sin embargo, a una semana del evento, la joven dejó este escándalo atrás y le puso paños fríos a la situación para no generar más polémica, y dejar el pasado en el pasado.

Durante la quinta jornada del Festival, Laura conversó con la prensa y fue consultada sobre este evento que sucedió en la Gala. “Al final, todos los momentos los disfruto siempre y cada experiencia hay que quedarse siempre con lo mejor”, contestó.

Laura de la Fuente y Tonka Tomicic Captura: Gala de Viña de Mega

La reflexión de Laura de la Fuente a una semana de la polémica con Tonka Tomicic

La joven no quiso entregar detalles sobre la polémica, y no quiso especificar qué habló con Tonka Tomicic, pero sí señaló que le pidió disculpas por lo sucedido durante el evento del Festival.

A pesar de la insistencia, Laura de la Fuente no aflojó e insistió en bajarle el perfil a lo sucedido hace una semana.

“Es que prefiero quedarme siempre con los momentos buenos. Nada, en verdad disfruté demasiado la alfombra roja. El cariño de la gente lo recibí en el alma. Y con eso me quedo siempre”, declaró.

Sobre la bullada entrada de la exanimadora de Canal 13, la joven señaló que “obvio que pueden haber momentos caóticos. Pero, como siempre, prefiero tratar de quedarme con lo bueno, así como con todas las cosas en la vida. Prefiero no empañar los buenos momentos”.

Finalmente, Laura descartó que haya existido una animadversión al momento de ser empujada. “Me imagino que no. No debería haberlo, si al final hay momentos caóticos que pasan no más”, cerró.