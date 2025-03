¡Shakira ya está en Chile! firmó autógrafos y se tomó fotografías con sus fans en su llegada al país

Shakira ya está en Chile para los dos conciertos que ofrecerá en el Estadio Nacional como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La artista colombiana aterrizó en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez pasadas las 04:00 de la madrugada, donde la esperaban decenas de fanáticos ansiosos por verla, según consignó 24 Horas.

Según consignó el citado medio, la cantante no dudó en tomarse un momento para compartir con sus seguidores antes de dirigirse a su hotel. “Feliz de estar en Chile, me encanta” , dijo Shakira a sus fans, quienes la recibieron con pancartas, regalos y mensajes de cariño.

En un gesto que emocionó a los asistentes, la intérprete de ‘Loba’ firmó autógrafos, se tomó fotografías y recibió obsequios, entre ellos dos figuras personalizadas inspiradas en sus hijos, Milan y Sasha. Su club de fans oficial también estuvo presente y le dio la bienvenida con cánticos y muestras de afecto.

El regreso de Shakira al país ha generado gran expectación, pues sus conciertos en Santiago están completamente agotados. Las presentaciones están programadas para el domingo 2 y el lunes 3 de marzo en el Estadio Nacional, donde la cantante promete un espectáculo lleno de energía y grandes éxitos.

En entrevista con el medio GQ España, la colombiana describió la gira “Las Mujeres ya no lloran” como la más “ambiciosa de toda mi carrera”. “La mayor producción que he tenido hasta ahora. No porque lo pida el público, sino porque me lo merezco después de tantos años trabajando en este mundo. Me merezco la gira de mi vida. Voy a tirar la casa por la ventana. Estoy feliz porque podré hacer un recorrido por las diferentes etapas de mi vida artística, hasta hoy. Será el espectáculo más largo que he hecho nunca, con la pantalla más grande y todo lo que puedas imaginar”, aseguró.

