El trío de amigos vuelve esta noche: “Socios por Chile” estrena su primer capítulo por las pantallas de Canal 13

Tras compartir tres temporadas en torno a una parrilla, Pancho, Jorge y Pedro se preparan para vivir una nueva aventura televisiva. Este domingo 02 de marzo debutará “Socios por Chile”, el nuevo proyecto donde los tres amigos se irán de viaje hacia el sur a bordo de un furgón, el conocido “pan de molde”.

Pero antes de poder emprender la ruta, Jorge y Pancho tuvieron que enfrentar un desafío importante: lograr que Pedro Ruminot los acompañara en esta nueva aventura. Ambos ya habían viajado durante tres temporadas en “Socios por el mundo”, pero tenían pendiente realizar un espacio de viajes los tres juntos.

Con humor, Jorge Zabaleta lo explica así: “Para contar con Pedro no había que convencerlo a él, tuvimos que convencer a Alison (Mandel, su pareja), porque lo cuida como si fuera Brad Pitt. Ella se preocupa mucho de su salud, debido a que tiene sólo un pulmón. Le prometimos que nosotros lo cuidaremos igual, porque Pedro es parte de los socios, estuvo en ‘Socios de la parrilla’ y tenía que estar con nosotros recorriendo Chile”.

Socios por Chile

Por su parte, Pancho Saavedra comenta: “Todo esto parte de una invitación que les hago a mis amigos para viajar por Chile, llevo más de 10 años recorriendo mi país, y es algo que me fascina. Además, teníamos una deuda pendiente con Pedro, porque Alison no dejó que viajara fuera de Chile y en esta aventura Pedro tenía que estar”. Y sigue: ”‘Sobre mi cadáver’ fue la primera respuesta cuando le preguntamos si Pedro podía estar con nosotros en este nuevo proyecto. No fue fácil convencerla”.

“Los tres nos complementamos muy bien. Somos totalmente diferentes, a cada uno nos hacen felices cosas muy distintas porque tenemos gustos distintos. Y creo que esa es la gran riqueza, por eso nos entretenemos tanto. Estamos muy contentos de estar nuevamente los tres juntos”, reflexiona Zabaleta.

Otro punto que destaca el protagonista de “Papi Ricky” de su compañero es: “Pedro es muy creativo, él nos rompe completamente el esquema. Con Pancho tenemos una buena dinámica porque hemos viajado juntos, y Pedro entra a quebrar esa dinámica, él la rompe con sus historias y comentarios, y esos elementos sólo enriquecen el programa”.

Socios por Chile

“La aventura comienza”

En este primer capítulo se verá que Pancho y Jorge buscan a Pedro, misión que los llevará a cometer errores, aciertos e inesperados encuentros, con Sergio Freire, la tía Yoli y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Con el trío ya reunido, saldrán de Santiago rumbo a la costa. El primer destino será Pichilemu. En el camino vivirán grandes aventuras, probarán sabrosas comidas y experimentarán el primer problema con el automóvil de Zabaleta, el tan mentado “pan de molde”. Además, confundirán un nightclub con un lugar para comer. Ahí serán recibidos por su dueño y descubrirán las vivencias y las historias de la noche.

Al día siguiente, llegarán al litoral buscando las bondades gastronómicas de la zona. En ese lugar conocerán a una mujer que es alguera y que destaca por sus preparaciones con cochayuyos y la especialidad de la casa: locos a la parrilla. Los socios conocerán este oficio y se inspirarán con el relato de esta mujer.

Luego, continuarán el recorrido hasta que el furgón presente problemas mecánicos. Debido a este motivo llegarán a una vulcanización que los llevará a descubrir a un hombre noble con grandes habilidades y creatividad, y que admira a una gran amiga de los socios.

Posteriormente, Pancho, Jorge y Pedro visitarán Topocalma, una hermosa playa donde los socios practican windsurf y revelarán este mundo repleto de viento, mar e impresionantes piruetas.