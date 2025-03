En sus caras: Pedro Ruminot columpió a organizadores del Festival de Viña 2025 y trató a Daniel Merino de “niño de Up”

Dicen que la tercera es la vencida. Esa frase cobra sentido durante la presentación de Pedro Ruminot en el Festival de Viña del Mar 2025, tras su pasadas el 2016 y 2020.

Esto, porque se subió con total soltura y a los pocos minutos ya tenía conquistado al monstruo, subiendo al columpio a todos por igual. Incluso, a los organizadores del certamen, quienes estaban sentados en primera fila, en los asientos que ocuparon los integrantes de Bacilos las noches anteriores.

Las bromas hacia Daniel Merino de Bizarro y Rodrigo Norambuena fue por “la mala” organización y la seguidilla de chascarros ocurridos en las seis jornadas.

Fue ahí que le reprochó a Merino, en tono de broma, que tras la cancelación de la noche del martes -cuando se presentaba oficialmente, pero fue suspendido por el apagón-, él no había accedido inmediatamente a cambiar la fecha para este sábado, tal como dijo el director ejecutivo en la prensa.

“La producción del festival como las hueas. Ahí están, esos dos. El niño de Up en una conferencia de prensa cuando fue el apagón dijo ‘llegamos acuerdo con todos los artistas y todos tuvieron la maravillosa disposición de cambiarse de día. A mí no me llamó ni un culi... Llevaba cuatro días encerrados en una pieza con Morat y Sebastián Yatra, en una pieza de una pensión", agregó, dijo ante las risas del público y los propios aludidos.

Pedro Ruminot se lució en Viña 2025

Pero, no fueron los únicos de quienes se burló. Sino que también de los integrantes del Congreso, los guardias municipales, de farmacias, de sus amigos Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, entre decenas de otros.

Aunque, George Harris y Adame Levine, fueron los que se llevaron el premiado. Al humorista venezolano le dijo con todas sus letras “puta que erís pesado conchetumadre”, mientras que al cantante de Maroon 5 le mandó un mensaje por Instagram, con gritos del público.

Finalmente, Ruminot se llevó las dos gaviotas, tal como el 2020. Aunque,en esta ocasión, por un chiste que le dijo a un extranjero que había en el público, la Quinta gritaba “corneta” en vez de “gaviota”.

Para sumarse a las bromas, Daniel Merino, le entregó una trompeta a modo de humorada.

La rutina tuvo un peak de 37,9 puntos y un promedio de 36,3 en sintonía.