¿Está jugado a dos bandos?: Raquel Argandoña y Paty Maldonado interrogaron a Jordi Castell sobre su vida romántica

La vida romántica de Jordi Castell nuevamente fue tema de discusión durante esta semana en “Tal Cual”. Ahí quedó en evidencia que el fotógrafo se encuentra vinculado con dos hombres, lo que provocó una interesante conversación en el panel.

Él estaba hablando de su nueva conquista, quien es más de 20 años menor que Jordi, por lo que Raquel Argandoña le consultó por otro hombre que le conoció, quien tiene un avión privado. “Pucha, es que vive lejos y nuestra condición es no preguntarnos si nos gusta alguien más...”, comentó.

“El otro (el del avión privado) sabe que estamos vulnerables a que nos guste otra persona. Si él vive en Sao Paolo y yo vivo en Santiago...”, añadió. Ante esto, la animadora le consultó qué pasará cuando él vuelva a Chile y Castell le respondió que tendrá que ver si es que está comprometido en ese instante.

“La próxima vez que nos vayamos a ver, voy a ver si estoy lo suficientemente comprometido como para cuidar lo que tengo acá y decirle lo lamento...”, explicó Jordi, quien fue interrumpido por Patricia Maldonado y Argandoña, quienes le recriminaron lo que está haciendo. “Eso es muy feo”, exclamaron.

¿Está jugando a dos bandos?

“¿Y con quién estás ahora, sabes que tienes una relación con el otro en Brasil?“, le consultó al hueso Raquel, y el fotógrafo respondió por qué tendría que saber. ”Ya se enteró, ¿cómo lo arreglamos ahora?“, bromeó la Quintrala.

“Tienes toda la razón, se lo voy a decir”, admitió entre balbuceos, provocando las risas de sus compañeras de panel. “¡La cagamos!“, gritó Maldonado.

Sin embargo, Jordi insistía en que no estaba haciendo nada malo. “Tampoco estoy jugando a dos bandos porque no estoy ocultando nada. Lo que yo tengo ahora ha sido tan honesto y de verdad, y cuando nos damos cuenta que nos gustamos...”, intentó explicarse.

“Pero le mentiste po' Jordi”, le reclamó Raquel, “le tuviste que haber dicho que tienes algo con una persona que no está viviendo en Chile”, añadió la animadora.

Posteriormente, Jordi Castell insistía en que no ha engañado a nadie. “Yo no estoy jugando a dos bandos. Yo no me he acostado con los dos a la vez. Yo dejé de ver a uno la última vez que me vino a ver, después conocí a este otro, él me está gustando y yo le gusto”, aclaró.