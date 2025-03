“He pasado por cosas peores”: El mensaje de Faloon Larraguibel en medio de polémica por el reinado de Viña del Mar

El Festival de Viña del Mar 2025 dejó varios momentos inéditos. Uno de estos la elección de la Reina que en esta edición resultó en un confuso conteo que dio por ganadora a Faloon Larraguibel pero que terminó con la coronación de Emilia Dides.

Un voto anulado a favor de la candidata de Canal 13, desató una ola de reclamos contra la Miss Chile, quien decidió compartir el trono, pero finalmente ceder una corona que solo le ganó reclamos y mensajes negativos en sus redes sociales.

La emoción de Emilia Dides en el último día del Festival de Viña del Mar: “Gracias universo, soy muy afortunada”. Instagram Emilia Dides

“Me siento en una dualidad... pero cuando tomo una decisión, me hago cargo de eso...da un poco de pena porque lo que más quiero hacer con ella es agarrarnos de las manos e ir las dos como reinas del 2025... y no sentí eso“, dijo la reina de belleza quien además intentó comunicarse con Faloon aunque sin respuesta.

En medio de la polémica, que también desató críticas contra el Canal 13 y sus panelistas por exigir a Dides la entrega de la corona, Faloon Larraguibel se vio en las redes sociales posando junto a sus pequeñas y su reflexión.

Faloon Larraguibel en redes sociales en medio de la polémica por el reinado de Viña del Mar 2025. Instagram Faloon Larraguibel

“He pasado por cosas peores. Esto no me va a detener. Besitos”, dijo al ex Tierra Brava, quien además fue criticada por protagonizar un piscinazo pese a no ser proclamada Reina de Viña del Mar.

Faloon en medio de la polémica quiso calmar las aguas y expresó ante cámaras el agradecimiento a las palabras de Emilia pero además aclaró que “jamás ha sido contra ella, ni Pame en contra de Emilia, siempre fue el reclamo en contra de la organización, lo poco transparente que fue, porque se vio”.

En redes sociales continuaron los mensajes contra la modelo y el Canal 13 ante el Consejo Nacional de Televisión por el trato que tuvo “¡Hay que decirlo!” con Emilia Dides.

Serían al menos unas 2.486 denuncias contra el programa donde se escucharon burlas y críticas contra Dides, con frases como “Se viene el piscinazo de la verdadera Reina”.