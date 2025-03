“Le he mandado audio todos los días”: Pedro Ruminot y el troleo a Adam Levine en el Festival con el que logró que el cantante tomara una radical decisión en sus redes sociales

Fue, al final de cuentas, lo mejor que le pudo pasar a Pedro Ruminot. El apagón en el país del pasado martes 25 de febrero que obligó al humorista a cambiar su día de presentación en el Festival de Viña del Mar para este sábado, y que le permitió darle el mejor cierre a la Quinta Vergara.

PUBLICIDAD

Una presentación que alcanzó cerca de dos horas en las que el comediante nacional logró encantar al público del escenario viñamarino y a los espectadores que disfrutaron de su performance en televisión y plataformas digitales. Principalmente con sus troleos al cantante estadounidense Adam Levine y a sus compañeros de ruta televisiva, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta.

El troleo de Ruminot a Adam Levine

Sin embargo, fue su rutina respecto del vocalista de Maroon 5 la que hizo estallar a la Quinta Vergara. Una, en la que el humorista reveló lo que hace mucho tiempo viene realizando en las redes sociales del artista, quien se ganó el odio de los chilenos tras una cuestionada presentación en el Festival, en la que nunca conectó con el público nacional.

“Llevo un par de años en eso, pero de pesado. Un día dije ‘esto podría hacerlo en una rutina’. Primero le escribía y después caché que le podía mandar audios”, explicó el humorista, quien en sus últimas rutinas -incluida de la de anoche, en Viña- reveló que al no poder escribirle mensajes al cantante, le dedica frecuentemente audios en su DM de Instagram.

“Últimamente le estoy mandando en cada show, le digo a la gente que le mande mensajes. El últimos mes le he mandado audios todos los días”, reconoció en la conferencia de prensa posterior a su ovacionada presentación.

Sin embargo, y pese al éxito de sus audios a Levine, que llevaron a que el artista norteamericano ahora inhabilitara la opción de enviarle mensajes por DM, Ruminot reconoce tener temor a una posible censura de la aplicación.

“Igual le tengo algo de temor a que Instagram me baje la cuenta por acoso, pero eso igual sería chistoso”, señaló.

PUBLICIDAD

Las bromas a Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra

Respecto del origen de sus chistes a Zabaleta y Saavedra, el standupero señaló que estos en un inicio tuvieron sus aprehensiones, sin embargo, y dado la gran amistad que han forjado estos últimos años, no dudan en darle el sí a cada chiste que hace de ellos.

“Algunos los cree hace tiempo y otros han ido surgiendo a medida que vamos avanzando con ‘Socios por Chile’, ahora en las grabaciones del verano. El chiste sobre este affaire con Jorge surgió este verano, es de los últimos. En un momento dije ‘sería chistoso decir esto’”, contó.

“Esta situación ocurrió en un viaje yo no podía dormir y estábamos compartiendo habitación, y a Jorge le gusta dormir harto. Más encima era un momento aburrido en un pueblo sin señal (de celular) y ahí lo pensé”, dijo.

“Nos ha tocado dormir juntos porque vamos a pueblos donde no hay muchos hoteles, hay cabañas a veces e incluso dormimos en el furgón y ahí se me ocurren los chistes. Yo renuncio todas las temporadas, eso es verdad, y me convencen de volver, entonces me inventan razones. Así nació eso de que me pidió una cita”, agregó.

“Ellos roncan y dicen que yo también. Es súper difícil dormir con ellos. Jorge tiene la capacidad que se sienta en un lugar, apoya la cabeza y se duerme en un segundo. Es instantáneo. Si puede dormir todo el día, duerme todo el día, no sé cómo lo hace y sí, si se levanta temprano anda enojado todo el día”, puntualizó el humorista, quien reconoció que “algunas las conocían ellos, la mitad, no. Jorge me llamó el domingo y le dije: ‘Oye, tengo unos chistes nuevos’, y me dijo ‘¿A ver? ¿Cuáles?’. Le dije: ‘Nooo, quiero que te sorprendas’, y me respondió ‘pu***, que miedo’, jajá”.

“Cuando empezamos a trabajar con Pancho le costaba cuando yo lo agarraba para el leseo. De repente se pone medio mañoso, pero ahora ya con los años -porque estamos desde la pandemia trabajando juntos-, ya se ríe de todo y me insta. A él lo llamé y le dije ‘Pancho. ¿Quieres que hue***? ¿Qué te meta en lo del show de Viña o no?’, y me dijo ‘amigo, méteme, yo feliz que me hagas bromas’, así que todo estaba súper bien”, indicó.

“Nosotros hicimos una gira y ahí los chistes los conocían, pero se seguían riendo, porque les iba haciendo cambios. Ellos decían ‘conozco el chiste, pero me río igual’. Pancho y Jorge son súper amigos y muy apoyadores”, finalizó.