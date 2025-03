Tita Ureta revela desconocido episodio con el ‘Negro’ Piñera: “Me acuerdo perfectamente que costó 16.500″

El pasado 28 de febrero se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Miguel ‘Negro’ Piñera. Como se sabe, el hermano menor del fallecido presidente Sebastián Piñera fue diagnosticado de leucemia aguda; según el mismo anunció en diciembre de 2024. Sin embargo, días atrás fue internado en la Clínica Alemana de Temuco luego de sufrir dos infartos y dos trombosis en sus piernas.

PUBLICIDAD

La noticia de su muerte rápidamente generó diversas reacciones en la farándula chilena. Tita Ureta fue una de las que se pronunció al respecto, incluso hasta reveló un episodio que vivió junto al artista.

Según mencionó la presentadora, Miguel ‘Negro’ Piñera fue la primera persona que entrevistó en apenas sus inicios en los medios de comunicación. “El ‘Negro’ fue la primera entrevista que yo hice en mi carrera de periodista”, expresó Tita Ureta en ‘Con gusto a Viña’.

‘Negro' Piñera

Le hizo “perro muerto”

“Tenía que hacer mi primera entrevista y mi papá dijo ‘ya, vamos a llamar al Negro’ (...) Llegó en un jeep negro, muy él, me citó en el Marriott, yo tenía 18 años", contó. De acuerdo con la periodista, el cantante se pidió un whisky durante la entrevista: “Me dio la entrevista, muy amable, me dice ‘ven para afuera a mi jeep, te voy a regalar mi disco’”.

Luego de recibir el CD, el ‘Negro’ Piñera se retiró y Tita Ureta regresó al hotel, pero lo que no se esperó la comunicadora es que tendría que pagar el trago de su entrevistado. “Entro, ‘señorita, tiene que pagar la cuenta el caballero’”, contó.

Y en vista del alto costo del whisky, llamó a su papá para que se acercara a pagar la cuenta: "Me acuerdo, perfectamente, que costó 16.500. Llamo a mi papá y le digo que no tengo plata para pagar (…) Tuve que esperar desde las 4 de la tarde hasta las 9 para que mi papá me fuera a pagar la cuenta. Yo no tenía", comentó la periodista desatando risas entre los presentes.