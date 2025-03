¡Formarán parte del próximo reality de Canal 13!: “El Fenómeno” seleccionó a dos de sus integrantes para el venidero encierro

Este domingo 2 de marzo, el programa juvenil veraniego animado por José Miguel Viñuela llegó a su fin. De título, “El Fenómeno”, no sólo buscaba entretener las tardes del 13, sino que tenía una meta: elegir a los dos primeros integrantes del nuevo reality de Canal 13.

PUBLICIDAD

En su capítulo final se venía la decisión del equipo de casting del canal para darle la oportunidad a dos de sus integrantes de llegar a la nueva versión de “Mundos Opuestos”, el encierro que sucederá a “Palabra de honor”.

Minutos antes de revelar la decisión, el productor ejecutivo de los realities del 13, Marcos Gorbán, le envió un mensaje a los 10 jóvenes preseleccionados que se encontraban a la espera de la decisión.

“Estamos llegando ya al final del proceso con el equipo de casting del próximo reality de Canal 13. Los estuvimos viendo todos los días, estas dos semanas”, les informó el productor, quien dejó los nombres de los dos seleccionados en un sobre.

¿Quiénes fueron los seleccionados?

El misterio se acabó, y luego de unos segundos de tensión, el animador reveló que Boris Sánchez fue el primer seleccionado. El hombre de 34 años fue felicitado por todos sus compañeros y se veía evidentemente emocionado por lograr la meta.

Cuando dio sus impresiones tras ser seleccionado, Boris dijo que está “súper emocionado, no me lo esperaba y era la oportunidad que estaba esperando para la revancha. Mucha gente me conocía en una instancia que no me representaba en mi vida. Siento que cerré un ciclo y abrí uno nuevo”. Esto en referencia a su participación en el encierro “Resistiré” en 2019.

El Fenómeno seleccionó a los primeros confirmados del próximo reality del 13 Captura: Canal 13

Nuevamente sonó la música de tensión, y Viñuela se preparó para leer el nombre de la segunda persona seleccionada que se trató de Rosío Agurto, quien rompió en llanto tras ser nombrada.

PUBLICIDAD

“Todo es posible gracias a Dios. Nunca lo olviden. Los sueños se cumplen cuando uno le pone fe y perseverancia. Pero cuando uno pone a Dios por sobre todas las cosas los sueños se cumplen. Esto se lo dedico a mi mamá, y le mando un saludo enorme a mi iglesia que ha estado orando por mí (...) Es una emoción que solo la soñé con los ojos cerrados y mi corazón está latiendo muy fuerte, no lo puedo creer”, dijo entre lágrimas.

El Fenómeno seleccionó a los primeros confirmados del próximo reality del 13 Captura: Canal 13

¿Quiénes son Boris Sánchez y Rosío Agurto?

Boris Sánchez, de 34 años, es oriundo de Talcahuano y lleva 10 años trabajando como bailarín y modelo. Además tuvo un recordado paso por el reality “Resistiré”. “A pesar de que salí súper desnutrido de ahí y me deprimí por comer poco, afuera pegué más que acá, porque después me invitaron de todos los países y terminé trabajando en Univisión en el programa de Rafa Araneda. Así que cumplí el sueño americano un poquito”, confiesa.

Sobre el que será su regreso a la televisión chilena, Boris indica que es ideal para él, porque se crió con los espacios juveniles. “Yo era como los niños que bailaban frente a la tele. Por eso lo que quiero hacer aquí es mostrarme como soy, un Boris distinto al del reality”, recuerda.

Boris Sánchez Gentileza: Canal 13

Rosío Agurto es oriunda de Huiscapi, un pequeño pueblo cerca de Villarrica, y siempre ha estado obsesionada con la televisión. “Era tan fanática que cuando chica me sentaba muy cerca de la pantalla y con eso me falló la vista para siempre. Me acuerdo que tenía que hacer malabares para ver programas juveniles porque no llegaban algunos canales allá. Después me vine a Santiago y empecé a ir de público a los programas, y en las noches les hacía páginas en Facebook a todos los famosos de la tele que me gustaban. También tenía una página que se llamaba ‘Adicta a Canal 13’. No tenía vida, estaba todo el día en eso”, recuerda.

Y, a su estilo, Rosío define sus objetivos. “Mi motivación es ayudar a salir adelante a mi mamá, que es adulta mayor y vivo con ella. Ella es todo para mí, yo no tengo papá, ella me crió con mi abuelita que falleció. Mi otro sueño es juntar platita para operarme, ser feliz y amarme, porque tengo problemas de autoestima. Soy gordita, como golosinas por ansiedad, y me gustaría reconstruirme de nuevo”, enumera.