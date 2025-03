Adam Sandler se viraliza en redes por disruptivo atuendo que lució en los Premios Oscar: “A mí me gusta”

Adam Sandler dijo presente en la premiación de los Oscar 2025. En apenas los primeros minutos de la transmisión, el actor se hizo notar entre las decenas de celebridades que llegaron al Dolby Theatre de Hollywood.

Como se sabe, el protagonista de Click es conocido por sus looks deportivos y la 97ª edición de los premios de La Academia no fue la excepción para presumir de su informalidad.

En tan solo el inicio de la ceremonia, el conductor Conan O’Brien no dudó en exponer el atuendo de Adam Sandler frente a los presentes y los televidentes que sintonizan la transmisión a través de Max.

Lejos de optar por un traje de lujo como la gran mayoría de artistas invitados, el actor de 58 años eligió un short deportivo, un polerón y una polera. Pero el toque final fueron los tenis dorados que lució. Pero en medio de los chistes por su atuendo, Adam Sandler alzó la voz y aseguró estar realmente cómodo.

¿Qué dijo Adam Sandler en los Premios Oscar?

“¿Adam, que estas usando”, le consultó el conductor del evento. Y al instante el actor defendió la ropa elegida: “A nadie le importa, tú lo estas poniendo a la mesa. A mí me gusta cómo me veo, no me importa lo que uso o lo que no uso, gracias por ponerme en mal de toda la audiencia”.

“Todos me dieron la bienvenida y pase todos los filtros”, agregó Adam Sandler; quien rápidamente se viralizó a través de las redes sociales con su inesperada puesta en escena.

“Adam Sandler es ícono de la moda”, “Por favor nunca cambies”, “La leyenda Adam Sandler es literalmente nosotros viendo los Oscars desde el sillón”, “Adam Sandler vive la vida como si estuviera en una peli de Adam Sandler”, “Amo tanto que Adam Sandler sea así”, comentaron en X.