Aseguran que “negociaciones de último minuto” permitirían que Shakira se presente el jueves con uno de los conciertos suspendidos en el Estadio Nacional

Pese a que por problemas técnicos los dos conciertos que iba a ofrecer Shakira, ayer y este lunes en el Estadio Nacional, fueron suspendidos por la productora que organizó dichos espectáculos, informaciones de último momento darían cuenta que la cantante colombiana realizaría al menos uno de ellos en el país el próximo jueves.

Tanto la productora Fénix, que está a cargo del evento, como algunos periodistas de espectáculos, abrieron la puerta de un eventual recital de la artista para esta semana a pesar de los inconvenientes técnicos que gatillaron la suspensión de los dos shows.

¿Se presentará este jueves Shakira en el Nacional?

“Durante las últimas horas, la promotora y el equipo de producción local han estado en sesiones de trabajo para buscar una solución a las dificultades de construcción que impidieron el concierto de ayer”, indicaron desde Fénix en sus redes sociales, plataforma en la que dicha productora afirmó que por estas horas siguen “trabajando para encontrar una solución”.

“En este momento, el concierto de esta noche (lunes 3 de marzo) no será posible llevarlo a cabo. Estamos trabajando día y noche para realizarlo lo antes posible, y tan pronto haya más información al respecto estaremos informando vía email y este medio”, aclararon, dando pie a que la intérprete presente al menos uno de los shows agendados de su tour “Las no mujeres ya no lloran” en el reducto ñuñoíno.

Algo que confirmó en sus redes sociales el periodista de espectáculos Pablo Candia, quien este lunes aseguró que “hay una mínima posibilidad que la mujer sí se presente en nuestro país, no en noviembre, sino este jueves”.

“Han cambiado ciertas cosas, desde ayer por la tarde hasta ahora (…) en estos momentos están en una serie de reuniones productores de Shakira, productores argentinos, chilenos, todos los equipos de distintas áreas, es información que me llega hace un par de minutos”, contó el panelista farandulero de CHV.

Hay una mínima posibilidad que la mujer sí se presente en nuestro país, no en noviembre, sino este jueves — Pablo Candia

“Sin embargo, hay un pero, varios peros que podrían perjudicar este show”, adelantó Candia, quien apuntó que la información respecto que el terreno del estadio cedió tras la instalación del escenario, habría preocupado incluso a los dirigentes de la ANFP y autoridades públicas.

“Dicen -los medios- que lo que cedió fue el piso, y eso no fue lo que cedió. Fue una plataforma que estaba entre el escenario y el piso, un taco, como me dicen ellos (Fénix). Eso produjo una preocupación en los entes deportivos del país, como la ANFP, y hoy quieren ir a inspeccionar el recinto”, contó.

De todos modos, y pese al caos que generó la suspensión de ambos recitales, el periodista aseguró que “Shakira sí está en país, ella no se ha ido. Seguiría en el país por estas reuniones que les conté”.

“Hay esperanzas que uno de los shows se haga este jueves. De hecho, se pidió estrictamente que el escenario no fuera desmontado, no me dicen que se siga trabajando en el, y eso quiere decir que Shakira sigue en el país”, remató Candia, quien sobre el final de sus registros en las historias de su cuenta de Instagram, incluso indicó que este único recital que daría la colombiana en Santiago bien podría adelantarse desde este jueves al miércoles 5 de este mes.