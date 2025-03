“Hay algo que yo hoy no me podría bancar”: Soledad Onetto reveló los motivos para no volver a animar en un futuro próximo el Festival de Viña

La periodista y lectora de noticias en Canal 13, Soledad Onetto, causó impacto en redes sociales al revelar los motivos que tendría para no volver a animar el Festival, tal como lo hizo entre 2009 y 2010 junto a Felipe Camiroaga.

Fue durante una aparición en el matinal “Tu Día”, donde la comunicadora recordó su paso por el escenario de la Quinta Vergara, uno que calificó de “muy distinto” al formato actual, más “elegante” y con nula presencia de las redes sociales.

Los motivos de Soledad Onetto

“Lo que me da nostalgia es hacia dónde ha evolucionado el Festival, eso es lo que me ha dado un poquito de nostalgia. Yo sé que aquí las nuevas generaciones no me van a entender, pero aquellos que lo vieron cuando nosotros tuvimos el honor de animarlo, era uno distinto”, dijo la periodista.

“Primero, me acordaba de la Gala, y ella era una cena. En esencia, era una cena donde invitábamos a todos aquellos que iban a participar, a los artistas, donde había un discurso de el director de la organización, de la alcaldesa (Virginia) Reginato, en ese momento, y de nosotros. Donde nosotros éramos los anfitriones de esta fiesta y la alfombra roja era un paso muy pequeño, el segundo año fue un poco más importante, pero era un paso pequeño, un pasillo”, contó.

“Bueno, yo estoy hablando desde mi edad, de lo que a mí me tocó hacer y todo, pero era un festival, como yo he dicho, muy elegante. Y siempre he defendido que, por lejos, fuimos los más elegantes y los mejores, lo voy a decir siempre, jajá. Con mucha tranquilidad y humildad para el momento que se vivía, y creo que también los artistas estaban a ese nivel”, sinceró Onetto, quien sinceró que lo único que extraña de aquella participación festivalera, fue “la elegancia de nuestro Festival”.

“Si ustedes me preguntan lo que hecho de menos, sería esa elegancia de nuestro Festival. Ahora entiendo que la industria ha cambiado, que la industria de la música ha cambiado, que los artistas cobran caro, que es distinto traer artistas en esa época que traerlos ahora, que atroz como ha pasado el tiempo”, dijo.

“Eran los festivales a la antigua, donde las formas eran distintas. Y yo eso lo disfruté, lo gozamos los dos años, en términos de calidad de los artistas, y en términos de relación entre nosotros. Ese libro de caballos (regalo que le hizo a Camiroaga) lo busqué con la Antonia Campero, que hacía los libretos. Y creo que nosotros también, quiero ser honesta y transparente en eso también, que yo porqué hoy no podría hacer el Festival. Porque creo que hay algo que yo hoy día no me podría bancar, en definitiva, y que nosotros no tuvimos en esa época, y que creo era una gran ventaja para nosotros”, prosiguió la periodista, quien reconoció el impacto que habría provocado en ella la sobreexposición tanto en televisión como en redes sociales.

“No había el Festival paralelo de la grabación. Del Twitter, perdón eso es un poco antiguo, del Instagram. ‘Este es el vestido’, ‘estos son los aros’, ‘nos siguen, ahora llegamos a la conferencia’, ‘estamos en Tu Día’, ‘estamos compartiendo’. Es muy agotador. El Festival de Viña para los animadores, como yo lo entiendo, es de una pega salvaje. Entonces yo, el poco tiempo que tenía, quería dedicarlo exclusivamente a prepararme con pifias en el escenario, para eso hice clases de fonoaudiología, estudiar a los artistas, etcétera”, explicó.

“No podría haber estado en un festival de redes paralelo, porque no me habría dado el tiempo y creo que eso atenta un poco también a que después es todo un poco sabido, porque ya se mostró casi todo”, concluyó.