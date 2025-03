José Luis Repenning sin perdón ni olvido contra Shakira: “No se puede hacer la ‘vístima’”

Shakira desató un verdadero terremoto este domingo, al suspender sus presentaciones en el Estadio Nacional, con la explicación de problemas técnicos, específicamente en el escenario, el que habría cedido producto del suelo desnivelado.

Ya había fanáticos en las afueras del estadio, con muchas personas que viajaron incluso desde países vecinos, desatando la indignación total.

De esta forma, los show programados para el 2 y 3 de marzo, quedaron suspendidos y con compromiso de reprogramación.

Este tema ha sido comentado en todos los matinales, y José Luis Repenning no aguantó y despotricó contra la colombiana en “Tu Día”.

“Si no es capaz de dar una explicación a su gente, que se vaya para su casa y no prometa cosas que no va a cumplir, chao”, dijo el conductor del matinal de Canal 13.

Apuntando directamente a la artista, Repenning agregó que “Shakira no se puede hacer la ‘vístima’. Ella debió arreglar el escenario y actuar en dos días más. No hay que amurrarse y mandarse a cambiar, la gente se esfuerza, las entradas no son nada de baratas”.

“Repe” también comparó a Shakira con otros grandes artistas que han visitado Chile, cuestionando la idea de que su situación sea excusable. “¿Cómo que eso es subjetivo? ¿Me vas a decir que Paul McCartney, Rolling Stones o Michael Jackson son menos que Shakira?”, afirmó.

La explicación de Shakira

Este domingo luego de que se hiciera pública la suspensión, Shakira precisó que: “Ustedes, que me han acompañado por más de treinta años conocen más que nadie mi ética profesional y cuanto me esfuerzo por entregarles siempre lo mejor”, partió.

“Durante un año he trabajado incansablemente, noche y día en los más mínimos detalles para lograr una experiencia inolvidable para mis fans como la que se merecen y como hemos podido disfrutar juntos durante los conciertos que he venido realizando”, continuó en su escrito.

“Las emociones que nos unen y ver sus caras de alegría y el brillo en sus ojos, es en gran parte lo que me hace levantarme cada día con ganas de celebrar la vida”, añadió.

“Así que pueden imaginar cuán doloroso es para mí como artista ver que después de tantos esfuerzos para venir hasta este país que tanto quiero, mi show en Chile en esta ocasión debe ser reprogramado por circunstancias ajenas a mí o a mi producción”, informó.