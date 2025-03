“Motivación muy grande”: Karen Doggenweiler revela que no aceptó descansar tras el Festival para volver hoy a “Mucho Gusto” porque “me apasiona mi profesión”

Contenta y conforme por su regreso al programa “Mucho Gusto” se declaró la periodista Karen Doggenweiler, quien luego de una semana en la animación del Festival de Viña del Mar 2025, retomó sus funciones de conductora del matinal de Mega, programa que desde las ocho de la mañana a las 13:00 horas lideró el rating online de la TV chilena por sobre “Contigo en la mañana” (CHV), “Tu Día” (Canal 13), “Buenos días a todos” (TVN) y “El medio día” (TVN).

La apuesta de la estación televisiva propiedad del Grupo Bethia, según datos proporcionados la misma señal, alcanzó un promedio de 5,3 puntos de rating online, con un peak que llegó a los 8,1 unidades a las 11:51 horas; cifra que fue superior en el mismo horario a la media de cinco puntos que registró el estreno de Andrea Arístegui en el programa de CHV; los 4,5 de Canal 13, con su dupla Reppening-Vargas; y las tres unidades en promedio que online se anotaron los estrenos en TVN de Monserrat Álvarez en el matinal del canal público, y de Daniel Fuenzalida en la apuesta de mediodía de la misma señal.

La satisfacción de Karen Doggenweiler

Y es que el retorno de Doggenweiler a “Mucho Gusto” concitó mayor interés entre los televidentes, quienes desde las 8:00 horas vieron su reencuentro con José Antonio Neme, el equipo de producción del matinal y el periodista Luis Ugalde, quien tras dejar CHV hace algunas semanas para asumir la conducción de otros programas en el canal privado, se instaló esta jornada como panelista del programa.

“No había visto el momento del inicio del Festival, fue súper bonito poder verlo y disfrutarlo, además de escuchar los comentarios del Jose”, indicó tras el programa Doggenweiler, quien aseguró haberse sentido feliz “de haber vuelto a mi casa”.

“Me siento feliz de haber vuelto a mi casa, muy contenta y agradecida del recibimiento y del cariño de mi equipo. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo del equipo del ‘Mucho gusto’, quienes me alentaron siempre”, aseguró la comunicadora.

Karen Doggenweiler regresó este 3 de marzo a la conducción del matinal "Mucho Gusto" junto a José Antonio Neme. Fuente: Captura de pantalla Mega.

“Reencontrarme con ellos es una alegría inmensa, y volver también a la contingencia, a la actualidad, a la noticia, a este ‘Súper lunes’ en que pasaron muchas cosas, me motivaba mucho”, apuntó.

Respecto del triunfo en el rating, la animadora agradeció el apoyo de los seguidores del matinal. “El público nos premió con su sintonía y eso se agradece y por supuesto que es una motivación muy grande en este regreso”, dijo.

“Vuelvo como una Karen con la experiencia de la Quinta Vergara y con ganas de compartir todo eso, que a veces no existe la instancia para comentar todo lo vivido y lo pude hacer hoy día en el programa. Es más, como a mí me fascina y apasiona mi profesión, no quise descansar unos días y decidí volver de una, porque me encanta lo que hago y mi equipo. Estoy enamorada de nuestro trabajo”, finalizó.