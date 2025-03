“Puedo transferir...”: Edo Caroe responde con ironía a posible multa por chiste de Piñera en Viña 2025

Edo Caroe pasó la línea roja. Esa fue una de las críticas que recibió el comediante por un chiste que contó en el Festival de Viña del Mar 2025, que aludía a la causa de muerte del expresidente Sebastián Piñera.

Durante su rutina, bromeó que en un futuro podría volver a gobernar un “Piñera robot...a prueba de agua”. Esto, en alusión a que falleció ahogado en Lago Ranco, tras capotar el helicóptero que pilotaba el 6 de febrero del 2024.

Si bien, la Quinta Vergara rio a carcajadas, a sabiendas que era humor totalmente negro, hubo algunos que consideraron que fue una falta de respeto para los familiares del exjefe de Estado.

Esto llevó a que muchos denunciaran la rutina en el Consejo Nacional de Televisión, recibiendo más de 350 reclamos.

Edo Caroe responde con ironía a denuncias

Pero, lejos de preocuparse, Caroe se tomó con humor la noticia y respondió fiel a su estilo.

“Puedo transferir $250.000 y después de 24 horas el resto porque es cuenta nueva. Les sirve?”, publicó en sus historias.

Esto, porque en caso de concretarse una multa deberá pagarla el propio artista.

Captura IG, Edo Caroe

Jaime Leyton criticó rutina

Una de las personas que no estuvo de acuerdo con que el humorista mencionara el exmandatario fue Jaime Leyton.

El meteorólogo estuvo como invitado en el panel de “ Con gusto a Viña ”, en donde comentó que si bien el comediante logró sacar varias carcajadas durante toda su presentación, hubo algunos chistes que no le parecieron.

“Él es un Presidente de la República que tuvo una muerte trágica, ya no hay cómo conversarlo ni discutirlo con nadie y es un dolor para su familia”, criticó.

“Edo suele poner los pies en la línea amarilla y hay una línea roja. Él metió el pie más allá de la línea roja, porque (Piñera) es una persona que merece respeto, que ya no está presente”, remarcó el panelista.

Por su parte, Marianne Schmidt y Mariela Sotomayor también criticaron el chiste sobre Sebastián Piñera.

“No quiero ser grave ni nada, pero reírse de la trágica muerte de una persona que hizo sufrir a una familia tanto, creo que no. Me imagino a su señora y sus hijos, no creo que me parezca chistoso, ”, comentó la panelista de Only Fama.

En tanto, Marianne también estuvo de acuerdo: “Encuentro que ahí pasó el límite”, sostuvo.