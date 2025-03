Alfredo Lewin sorprende al revelar antiguo romance con conocida periodista

Este martes, una inesperada confesión en redes sociales desató un torbellino de reacciones entre los seguidores de la televisión y la música en Chile.

Todo comenzó cuando la cuenta La Tele de Antes en X (ex Twitter) publicó una fotografía de la periodista Carolina Gutiérrez, desafiando a los usuarios a adivinar el año de la imagen. Sin embargo, nadie esperaba que la verdadera sorpresa vendría de Alfredo Lewin.

El reconocido comunicador y exrostro de MTV Latinoamérica no dejó pasar la oportunidad para hacer una revelación inesperada. “No lo sé, pero es infartante la belleza de esta mujer. Fuimos pareja un tiempo y en verdad solo tengo cosas buenas que decir de ella… si las tuviera que decir”, comentó Lewin, dejando a muchos sin palabras.

Su mensaje generó una ola de reacciones y especulaciones entre los usuarios, quienes desconocían el romance entre ambas figuras del espectáculo. Pero la sorpresa no terminó ahí. La propia Carolina Gutiérrez respondió con un afectuoso “I love you” (te amo en inglés), avivando aún más la conversación en la plataforma.

La interacción continuó con un tono distendido y cómplice cuando Lewin le respondió nuevamente: “Hola Caro!!!!! Ja ja ja! Aquí los copuchentos todos, me incluyo, hablando de ti po’ y a tus espaldas. Te he visto por la tele tooooodo el día non stop en estas fechas veraniegas. Muchos festivales parece, descansa un poquito mujer”.

Como era de esperar, usuarios de la red social reaccionaron rápidamente a la conversación. Comentarios como “El mejor match de la historia y no teníamos idea” y “donde hubo fuego…” se pudieron leer en X.

El cruce de mensajes no solo dejó en evidencia la buena relación que mantienen ambos, sino que también encendió la nostalgia entre los seguidores de la televisión y la música, quienes ahora se preguntan qué otras historias y amoríos del pasado aún permanecen ocultas.