Curiosidades de los Premios Óscar 2025

Los Premios Oscar 2025 ofrecieron muchos momentos para el recuerdo, además de anécdotas divertidas y peculiares, teniendo como escenario el Teatro Dolby de Hollywood.

PUBLICIDAD

La gala comenzó con un homenaje a la ciudad de Los Ángeles, a través de un vídeo recopilatorio de escenas de películas rodadas allí y protagonizadas por estrellas como Sylvester Stallone, Ryan Gosling, Robert Downey Jr., Margot Robbie o Brad Pitt.

Justo después, Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de la película ‘Wicked’, interpretaron versiones de ‘Somewhere over the rainbow’ y ‘Defying gravity’, poniendo de pie a los asistentes.

El actor estadounidense Kieran Culkin se llevó el primer Oscar de la noche como Mejor Actor de Reparto por su interpretación en ‘A Real Pain’. Kieran le recordó a su esposa la promesa que le hizo: si ganaba otro premio tendrían un tercer hijo, y si ganaba un Oscar tendrían cuatro hijos (ahora tienen dos).

El presentador de televisión, comediante, actor y escritor Conan O’Brien fue el anfitrión de la edición número 97 de los Premios Óscar, donde el director de ‘Anora’, Sean Baker, hizo historia al convertirse en la primera persona en ganar cuatro Oscar en una noche por la misma película.

Mikey Madison, una de las estrellas de la película, se coronó como Mejor Actriz.

Una de las novedades de este año fue que no se interpretaron las cinco películas nominadas, aunque eso no significa que no haya habido actuaciones musicales, además de los homenajes a James Bond y Quincy Jones.

PUBLICIDAD

Adrien Brody ganó su segundo Oscar como Mejor Actor por ‘El Brutalista’, 22 años después de haber ganado por su actuación en ‘El Pianista’. Zoe Saldaña, quien ganó el premio a la Mejor Actriz de Reparto, pronunció un discurso memorable en homenaje a los inmigrantes.

Uno de los momentos más memorables fue cuando Mick Jagger presentó el Oscar a Mejor Canción, que lo ganó ‘El Mal’, de la banda sonora de ‘Emilia Pérez’. En su momento, los compositores del tema recordaron tanto a Zoe Saldaña como a Karla Sofía Gascón en su discurso.

Este año el nivel de las películas animadas nominadas fue espectacular, pero ‘Flow’, de Gints Zilbalodis, y su gatito enfrentado al apocalipsis le arrebató el Oscar a Dreamworks, Pixar y Aardman. Se trata de la primera película que gana este Oscar sin ser norteamericana, británica o japonesa, y la primera de Letonia que es nominada y que gana una estatuilla.

‘Aún estoy aquí’, de Walter Salles, obtuvo el Oscar a la Mejor Película Internacional. Penélope Cruz entregó a su director el primer Oscar para Brasil. Salles dedicó la película a la protagonista real de la historia, quien “después de la pérdida que sufrió durante un régimen terrible, decidió no doblegarse y resistir”, y a “las dos mujeres extraordinarias que le dieron vida: Fernanda Torres y Fernanda Montenegro”, que son madre e hija en la vida real.

Otros momentos clave de la ceremonia fueron…

DIANE WARREN

La compositora batió su propio y triste récord en esta edición de los Premios Oscar: 16 veces ha estado nominada al Oscar y 16 veces se ha ido a casa sin la estatuilla. La creadora de ‘The Journey’, el tema de la película de Netflix ‘Seis Triple Ocho’ interpretado por H.E.R., perdió en la categoría Mejor Canción Original ante ‘El Mal’, de ‘Emilia Pérez’.

En una especie de llamado a la suerte, o al destino, el cuello de su chaqueta tenía una frase peculiar bordada: ‘Make it f*cking happen’, que se traduce como ‘Haz que p*t* suceda’. Pero no sucedió. ‘The Journey’ competía contra dos canciones de Emilia Pérez, además de ‘Never Too Late’ del documental ‘Elton John: Never Too Late’ y ‘Like a Bird’, del drama carcelario ‘Sing Sing’.

SELENA GOMEZ

La cantante Selena Gomez acudió con un vestido clásico en cuya confección se emplearon 16.000 gotas de vidrio y cristales cosidos a mano, colocados en un patrón de enrejado. La estrella de ‘Emilia Pérez’ deslumbró con este atuendo del diseñador estadounidense Ralph Lauren, personalizado y con hombros descubiertos.

El vestido fue confeccionado por un equipo de 12 artesanos italianos que pintaron el vidrio con aerógrafo para lograr un acabado rosado que brillaba con cada movimiento. Gomez, cuyo tema ‘Mi Camino’, de la película ‘Emilia Pérez’, estaba nominado a Mejor Canción Original, usó una gargantilla de diamantes.

ADRIEN BRODY

Adrien Brody hizo historia en 2003 al recibir su primer Oscar por ‘El Pianista’, ya que se convirtió en el actor más joven en recibirlo, con 29 años. Un récord que todavía mantiene y que Timothy Chalament le podía haber arrebatado de haber conseguido la estatuilla por ‘Un Completo Desconocido’, ya que también tiene 29 años, pero unos meses menos. Pero además, a sus 53 años, y con este galardón por ‘El Brutalista’, consiguió otro récord: es el único actor que ha ganado dos Oscar a Mejor Actor con sus dos primeras nominaciones.

MIKEY MADISON

Contra todo pronóstico, Mikey Madison, por ‘Anora’, le arrebató el Oscar por Mejor Actriz a Demi Moore, que consiguió su primera nominación y a los 62 años por ‘La sustancia’. Al recoger la estatuilla, Madison recordó a las trabajadoras sexuales. “Quiero reconocer y honrar a la comunidad de trabajadoras sexuales. Las seguiré apoyando y siendo una aliada. Son unas personas increíbles, las mujeres que he tenido el privilegio de conocer de esa comunidad han sido uno de los aspectos más destacados de esta increíble experiencia”, destacó en su discurso.

LAS CLAVES

• Las tres películas que más Oscar han recibido, con 11 en total, son: Ben-Hur (1959), Titanic (1997) y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003).

• Las tres películas que más nominaciones han recibido, con 14 en total, son: Todo sobre Eva (1950, 6 Oscar), Titanic (1997, 11 Oscar), y La La Land (2016, 6 Oscar).

• Un total de 23 categorías fueron reconocidas en los Oscar 2025: Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guión Adaptado, Mejor Guión Original, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Diseño de Producción, Mejor Canción Original, Mejor Sonido, Mejores Efectos Visuales, Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora, Mejor Dirección, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Película Animada, Mejor Cortometraje Animado, Mejor Montaje, Mejor Cortometraje Documental, Mejor Documental, Mejor Cortometraje de Acción y Mejor Película Internacional. Cada una de estas categorías tiene cinco nominados, a excepción de “Mejor Película“, que cuenta con diez candidatos en total.