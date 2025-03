Disley Ramos se sinceró sobre su salto a la fama tras Top Chef VIP Chile: habló del affaire con Benjamin Nast

El paso de Disley Ramos por Top Chef VIP Chile no solo la consolidó como una de las finalistas más queridas del programa, sino que también significó un antes y un después en su carrera. De ser conocida principalmente en redes sociales por su contenido de humor, ahora ha alcanzado a una audiencia completamente nueva, lo que ha ampliado sus horizontes profesionales.

PUBLICIDAD

En el marco del lanzamiento de la nueva línea de Sedal Luminous, la influencer conversó con Publimetro acerca de su debut en la TV de la mano del programa de cocina. Además entregó detalles sobre su amistad con “Eskarcita” y su supuesto affaire con el Chef Benjamín Nast.

“Pasé de ser la chica de... ¡Mira la chica de TikTok! A ser... ¡Mira la de Top Chef! Y se me acercó un público distinto. Un público que yo no tenía en redes sociales” , comentó Ramos en conversación con Publimetro.

Este cambio lo ha notado en su día a día, especialmente en los encuentros con sus seguidores. “Ahora que estaba en Viña, me saludó mucha gente, muchas señoras me abrazaban y me decían: ¡Eras mi favorita! Me veían en el programa, pero ¡uff! ¡Pero fanática!”, relató con entusiasmo.

Para la creadora de contenido, la experiencia en televisión fue todo un desafío, ya que la mostró tal cual es, sin filtros ni personajes prefabricados. “Tenía miedo igual un poco, yo soy media loca, entonces yo dije Pucha, a lo mejor no les va a gustar, pero bueno, al final me quisieron”, expresó a Publimetro.

Su coqueteo con el Chef Benjamín

Además de ser una competencia, Top Chef VIP Chile le permitió forjar amistades valiosas, como la que mantiene con Scarlette Gálvez, exparticipante de Gran Hermano Chile. “La Skarcita es espontánea, es divertida, es súper buena amiga, es sincera, es apañadora, y son atributos que creo yo también tener, entonces como que hicimos match”, explicó.

La química entre ambas fue evidente dentro y fuera del programa. “Éramos las más desordenadas. Nos llevábamos bien con todo el mundo, pero entre las dos teníamos nuestras tallas”, recordó.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no todo en Top Chef VIP Chile cocina y compañerismo, también hubo romance. Ramos protagonizó rumores de un romance con el chef Benjamín Nast, juez del programa. Aunque admitió que tuvieron una cita después de la competencia, aclaró que nunca hubo algo durante la grabación.

“A la gente le encanta eso, yo me lo tomo bien, pero no hay nada más que decir. Yo creo que tampoco puede él hablar más allá, porque actualmente él se encuentra en una relación”, comentó.

Sobre la supuesta química entre ambos, la influencer fue sincera: “Sí había coqueteo. Yo el coqueteo no lo sentí algo televisivo, yo lo sentí que era real. Ahora, nunca pasó nada porque se respetaba lo que era jurado de participante” .

Lejos de quedarse solo en su éxito en redes sociales, Ramos ya tiene en la mira nuevos proyectos en la pantalla chica. Aunque prefirió no dar demasiados detalles, adelantó que se vienen propuestas muy diferentes entre sí.

“Lo que yo creo que van a ver pronto es algo más familiar, algo más de la mañana. Y lo otro ya es más nocturno, pero eso es para más adelante”, dijo, dejando entrever que su presencia en televisión podría consolidarse aún más en los próximos meses.