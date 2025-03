Michelle Carvalho se fue en contra de Raquel Argandoña tras revelar embarazo de Meli Noto: “La mala intención con la que se hizo…”

La modelo brasileña Michelle Carvalho no se guardó nada y lanzó fuertes críticas contra Raquel Argandoña luego de que esta última revelara públicamente el embarazo de Melina Noto y Pangal Andrade.

Todo ocurrió en el programa Tal Cual, donde Argandoña comentó: “Me contaron que Pangal Andrade va a ser papá, te lo juro, es una noticia que nadie sabe”. Además, dio a conocer que se contactó con el deportista para corroborar la información. Sus palabras rápidamente generaron revuelo y obligaron a la propia Melina Noto a confirmar la buena nueva.

“Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones” , expresó la periodista argentina en una historia de Instagram, reflejando su malestar ante la situación.

En esa misma línea, se vio obligada a confirmar los dichos de Argandoña. “Sí, con mi Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo. Espero que entiendan que estos procesos son personales y que nunca más le hagan algo así a alguien. Dicho esto, estoy muy feliz de que seré mamá”, dijo.

Quien no tardó en reaccionar fue Michelle Carvalho, quien utilizó su canal de difusión en Instagram para expresar su indignación. “Me voy a meter en un drama al que no me invitaron únicamente porque estoy muy enojada, pero solo puedo decir que: ‘de tal palo, tal astilla’, mis tamagotchis”, escribió en una clara indirecta hacia la comunicadora.

La ganadora de Gran Hermano 2 enfatizó en la falta de empatía al divulgar una noticia tan personal sin el consentimiento de la involucrada. “No puedes quitarle la oportunidad a una mujer de anunciar de la manera que ella quiera su embarazo. Sobre todo, entendiendo los riesgos asociados en este proceso, en donde las mujeres se cuidan al extremo para que todo salga bien” , explicó.

Además, apuntó directamente a la intencionalidad de Argandoña: “La mala intención con la que se hizo solo genera daño y dolor que la embarazada no merece recibir”.

Finalmente, Michelle llamó a sus seguidores a apoyar a Melina Noto en este momento especial. “Les pido, con todo mi corazón, que vayan al Instagram de Meli y le dejen los mejores deseos, todo el cariño y amor. Ella siempre ha sido amorosa conmigo, muy amable y atenta, y amaría si es que ustedes tienen también esa consideración con ella”, concluyó.