¡A estudiar se ha dicho!: Skarleth Labra anuncia su nuevo desafío para profesionalizar su ascendente carrera en las comunicaciones

“El 5 entro a la Universidad del Desarrollo. Estoy muy contenta, porque salió como muy inesperada la noticia. Un día me levanté y dije ‘voy a estudiar’”. Así de feliz Skarleth Labra contó a Publimetro su nuevo proyecto educacional, con el fin de profesionalizarse en su ascendente carrera en las comunicaciones.

“Se me ocurrió estudiar y empecé a poner en una lista las universidades que me tincaban y ahí salió la UDD, porque me inspiré en una chica que me salió en TikTok y la recomendaba mucho que era una buena universidad, que era muy buena y ahí me metí, ahí quedé”, contó a este medio la influencer que saltó a la fama con su participación en el reality Gran Hermano.

La actual compañera de Scarlette Gálvez en el react “Stalkeando” reveló durante el evento de Sedal Plus que la idea surgió como una forma de potenciar el trabajo que viene realizando en CHV,

“Más que nada yo creo que me guío un poco a lo que me dedico. Antes quería ser publicista y voy a estudiar las dos cosas. Pero quise irme por periodismo porque creo que me faltan muchas herramientas todavía. Y el periodismo me enseña inglés, me da oratoria, muchas cosas que yo quería estudiar”.

Además, destacó que “me hacen leer mucho, me hacen aprenderme toda la historia de Chile, cosas así que yo quería de verdad aprender porque siempre es bueno ir aprendiendo y nada, por eso me metí a periodismo porque igual complementa lo que hago”, explicó con su entusiasmo característico, el cual le hizo ganarse el cariño se sus más de 800 mil seguidores en Instagram.

Influencer y emprendedora

Scarleth también debutó como emprendedora junto a un amigo y está ad portas de lanzar su nueva línea de maquillaje.

“Desde muy chica mi sueño ha sido crear una marca de maquillaje. Y cuando salió el reality, un socio, un amigo, se puso ahí como socio y me dijo, ‘oye Scarlett, tengo que hacer esto contigo’. Y yo dije, ‘ya, hagámoslo’. Mandamos a hacer los productos a Europa, están en proceso, y bueno, se atrasó un poco porque el mismo laboratorio tiene muchas marcas de maquillaje y por ese motivo se atrasó y ahora vienen en barco los productos”.

Respecto al tipo de productos, reveló que se irá paso a paso y enfocada principalmente en lo que ella usaría. Así poder promocionarlos con total propiedad.

“Quise tantear un poco el terreno y voy a partir por lo básico, que son delineadores, rubores, contornos, glosses, delineadores de lápiz, lo típico que uno ocuparía para maquillarse a diario".

Estudios, negocios...¿Y el amor?

Tras su quiebre con Jorge Aldoney, el nombre de otro exGran Hermano salió a la palestra y surgieron rumores de una incipiente amistad con Miguel Martínez.

“Sí, nos hemos visto cercanos, pero porque somos buenos amigos”, señala, aunque aclara que amigos tampoco son, puesto que están recién conociéndose.

Eso sí, recalca que su idea no es estar en pareja, menos ahora con todos sus proyectos por delante.

“No estamos presionándolo, no. Pero me cae muy bien como para engancharme a él. Por ahora sí lo descarto (que pase algo más). Sí, quiero estar sola, quiero tiempo para mí. Este año yo creo que va a ser muy mío, muy de mis proyectos y lo que quiero lograr“.

Amistad después de Gran Hermano

“En el reality nos llevamos súper bien, pero nunca pensé llevarme como me llevo con ella. Ha sido la única persona que después del reality afianzamos la amistad así y tenemos este programa que nos hace muy como distintas en el fondo a mucha gente”, relató la influencer conocida como “Merenguito” sobre Eskarcita.

“Y conectamos muy bonito con el público, lo que más nos gusta a ambas es que obviamente como en todos los programas nos entregan una pauta que hay que seguir, pero nosotras somos libres de decir”, destaca.

“Contamos anécdotas, contamos experiencias, chismes y eso es lo que me gusta, que somos libres de expresarnos y contar todo lo que queramos. yo creo que eso hace que conectemos muy bien con el público y con la gente que nos ve”, sentenció la futura periodista y publicista.