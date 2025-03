“El cariño de la gente sigue siendo abrumador”: Pedro Ruminot analiza su éxito en Viña 2025 y anticipa lo que se viene este año con “Socios por Chile”

Totalmente redonditos han sido los últimos días para el comediante chileno Pedro Ruminot, quien tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña 2025, conquistando una vez más al “Monstruo” -pese a que tuvo que esperar para actuar por el apagón nacional-, llevándose las Gaviotas de Plata y Oro, además de la aclamada “Corneta de Oro”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su éxito no se detuvo en lo que sucedió en la Quinta Vergara el día sábado 1 de marzo, sino que se extendió al domingo 2, día en que debutó con gran sintonía el programa “Socios por Chile” de Canal 13, donde recorre el país junto a sus inseparables amigos Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra.

Así, en medio de la intensidad de estos días, Pedro Ruminot se dio un tiempo para conversar con Publimetro y abordar tanto lo ocurrido en Viña como el éxito del programa de viajes.

“El cariño de la gente ha sido abrumador”

En ese sentido, y al hablar de Viña 2025, Pedro Ruminot no se pierde al indicar que sin duda una de las cosas que más lo ha impactado ha sido el cariño y apoyo de la gente.

"He intentado bajar de ese estímulo gigantesco que fue esa noche y el cariño de la gente, y sigue siendo abrumador todo lo que la gente me ha entregado en todos lados. El otro día fui con mi hijo chico a la peluquería porque va a entrar al colegio y la gente hacía fila para sacarse fotos conmigo, todo el mundo felicitándome, el cariño que la gente me ha entregado esa noche y estos dias ha sido abrumador, impresionante", comentó el comediante.

Además reconoció que nada de eso se lo esperaba. “Esperaba que me fuera bien, pero no tan bien y eso es muy lindo, fue muy lindo vivirlo y sentir todo eso, como que no me lo creo, es bien impresionante... Uno tiene sus inseguridades y obivamente siempre piensas ‘chuta, ¿me merezco todo esto?’, le llaman un poco el síndrome del impostor, pero ha sido hermoso, muy lindo. El fotógrafo que me ha acompañado los últimos 3 años me dice que cree que lo que pasó esa noche no sucedió nunca", reflexionó Ruminot sobre la experiencia de Viña 2025.

Socios por Chile (Canal 13)

Las aventuras por Chile con los Socios

En tanto, al hablar de lo ocurrido con la sintonía de “Socios por Chile”, el comediante indicó que "nos halaga, nos honra poder vivir todo esto, ha sido un proceso muy lindo y que nos tiene muy contentos, no lo esperabamos realmente y que se haya dado es increíble, uno siempre trabaja para que le vaya bien, pero el domingo es un día difícil de mucha competencia y pudimos lograr que nos fuera muy bien".

PUBLICIDAD

Además, en cuanto a lo que viene en el programa, Pedro Ruminot anticipó que se vienen “un montón de aventuras”, añadiendo que hay "más viajes por distintos pueblos, más historias cercanas, el programa tiene risas, tiene momentos muy divertidos, es un programa muy lindo, hecho con mucho cariño y es un programa muy chileno. Está lleno de chilenidades, siento que es un programa que le hacía falta a la tele, porque está lleno de programas de viajes, pero ninguno como este que está hecho por un grupo de amigos".

En tanto, sobre su relación con Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra, Ruminot indicó que “somos muy amigos, para mi es una alegría y solo aprendo con ellos, aprendo humanamente, escucharlos a ellos constantemetne me ha hecho mejor persona y mejor comediante, hay muchas decisiones como comediante en la rutina donde se que están presentes Jorge y Pancho”.

Finalmente, para este año, Pedro Ruminot dijo que espera concentrar el éxito de Viña, hacer una gira por Chile y también en Europa y Estados Unidos, entre otros lugares, pero siempre dejando espacio para que “la vida nos sorprenda, así que ahí estoy pendiente a qué va a pasar”, cerró.