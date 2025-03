“El Medio Día” se convierte en el inesperado líder del rating matinal: ¿Efecto Daniel Fuenzalida?

El programa matinal de TVN, ‘El Medio Día’ de TVN, ha sorprendido esta semana al alcanzar cifras destacadas en rating, logrando igualar y superar a su competencia en el horario.

Durante su emisión, que tuvo lugar entre las 11:00 y las 13:05 horas, el programa obtuvo un promedio de 5.1 puntos y un peak de 6.5, lo que le permitió posicionarse en el podio del bloque.

Resultados en el bloque matinal

De acuerdo a las cifras reportadas por Página 7, ‘El Medio Día’ se destacó tras seguir en la franja al ‘Buenos Días a Todos’, que también aumentó su rating, alcanzando un peak de 5.5 puntos. Sin embargo, el programa de TVN, conducido por Daniel Fuenzalida, logró un hito importante en su tercer día al aire, liderando sobre Chilevisión, que marcó 3.8 puntos en ese mismo bloque.

Canal 13, por su parte, se mantuvo cerca, alcanzando 5.2 puntos. Mega fue el canal que dominó el bloque completo de 08:00 a 13:00 horas, con un promedio de 5.6 puntos. Canal 13 lo siguió de cerca con 5.4 puntos, mientras que Chilevisión quedó en tercer lugar con 4.5 puntos.

Daniel Fuenzalida feliz

“Siempre he dicho que en la televisión, si uno lo pasa bien, eso se refleja en pantalla y de alguna manera los televidentes y el público lo reconocen y lo agradecen. Me siento muy cómodo, con un panel cómodo, en un equipo muy bueno y haciendo un programa que a mí también me acomoda mucho, así es que de verdad me siento muy contento, aunque soy un convencido de que los programas de televisión se hacen día a día y hay que seguir trabajando”, afirma Fuenzalida.

El conductor agrega que “El Medio Día” ha logrado conectar con el público porque “nos permitió tener un espacio para conversar, para reírse, para pasarlo bien, y también para analizar y emocionarnos. Es como una sobremesa, llevando a la televisión esas conversaciones que tenemos al tomar un café en el trabajo, en la oficina, en la casa. Nos hacía falta volver a ese tipo de conversaciones”, cuenta.