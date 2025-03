“Es un programa hecho a mi medida”: Karla Constant adelanta las emotivas historias que contará en el regreso del programa “Hola y adiós”

Este sábado 8 de marzo vuelve luego de siete años a las pantallas de Canal 13 el programa “Hola y adiós”, estelar que hace siete años condujo por última vez Monserrat Álvarez, y que desde esta temporada estará a cargo de Karla Constant.

Un espacio que la actual figura de la señal propiedad de Andrónico Luksic asume como un desafío “hecho a su medida”, y en el que mostrará la intimidad y emotividad de las familias que reciben y despiden a sus afectos en un aeropuerto.

La conexión de Karla Constant con sus entrevistados

“Veremos historias de todo tipo, desde las más alegres, las más chistosas, hasta las más tristes. De eso se trata el aeropuerto, porque ahí nos encontramos con todo tipo de historia, no le hacemos el quite a ninguna. Nos dimos el lujo de conversar con la gente acerca de todo lo que les pasaba, me enteré de más intimidades de las que yo pensaba, pero en verdad vamos a ver extremos en todas las historias”, cuenta en conversación con hoyxhoy.cl.

“Me involucré porque siento que es un programa hecho para mí, a mí medida. Hago lo que más me gusta; hablar con gente desconocida y descubrir sus historias, sus secretos, sus intimidades. Me encanta. No solamente me encanta conversar, sino también conocer nueva gente, saber por qué están ahí, a quién vienen a buscar o a dejar, involucrarme en sus vidas, en todas sus emociones, en las tristes y las alegres. Por eso me encanta este programa, porque siento que está hecho a mi medida”, prosigue.

“Le voy a imprimir mi sello, jajá. Mi manera de hablar, mi manera de reírme, la manera de llorar, la manera de conversar y de meterme en lo que más puedo en la vida de las personas. No sé, yo creo que tengo algo mágico porque, en verdad, me contaron cosas súper íntimas”, agrega Constant, aún impactada de la conexión que consiguió con sus entrevistados en los casi dos años que tomó realizar la producción del espacio.

“Yo les decía en algunas ocasiones: ‘No era tanto lo que quería saber’, pero bueno, ahí estaba yo, poniendo oreja, corazón, poniendo el hombro en muchas veces, abrazando cuando se necesitaba, acompañándolos en las risas, los cantos”, indica.

“Creo que la tecnología, en esta pasada, nos ayudó muchísimo para enterarnos el después de conocer a la persona. El saber cómo terminó la historia, cómo ocurrieron los encuentros, qué pasó con tantas parejas, qué pasó con mascotas que se reencontraban con sus dueños, niños que volvían a reencontrarse con sus papás. La tecnología jugó a nuestro favor porque pudimos ver más allá de lo que solamente vimos en el aeropuerto, sino lo que pasó alrededor del mundo con todas estas personas”, cuenta.

El nuevo proyecto de Karla Constant

“Yo creo que el reencuentro de los niños con sus papás es muy emotivo, es muy potente. El reencuentro de las familias, ver en ellos la alegría de volver a abrazarse después de tanto dolor, porque las separaciones son muy dolorosas. También el reencuentro de mascotas, ahí descubrí que hay personas que su pega es llevar a las mascotas alrededor del mundo para reencontrarse con sus dueños. El tema de las mascotas fue muy bonito”, explica la animadora.

“Obviamente la gente que se pegó un viaje con la intención de reconciliarse, y muchas veces no resultó, otras veces sí. La primera vez que se veían parejas que se estuvieron conociendo a través de plataformas, durante un año o más, nosotros fuimos testigos del primer face to face. Todas esas historias me sorprenden, pero todas las historias, hasta las más sencillas, tocaron mi corazón”, agrega Karla.

“Este programa tomó dos años de grabación, casi dos años donde hacíamos jornadas en la mañana, jornadas en la tarde. La verdad es que todo fue sin pre producción, por lo tanto, íbamos a cazar historias. Yo creo que eso es lo más bonito del programa, ir caminando, hablando con gente y, de repente, algo que nos hacía click y ahí nos quedamos para grabar. Con la pandemia mucha gente suspendió los viajes y hubo mucho desencuentro, hay muchas historias emotivas en torno a eso”, puntualiza.

“Yo me involucro ciento por ciento en las historias que me cuentan. Pero tampoco dejo que la emoción me desborde, porque los protagonistas son ellos. Estoy entregada, completamente, con el corazón abierto, una oreja gigante para sacar lo mejor de la historia. Yo creo que me sorprendí con la mayoría. Hay historias súper sencillas, pero que tocan tu corazón, la fibra, no sé. Son mágicas”, finaliza.