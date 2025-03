Tras su participación en el Festival de Viña del Mar, José Antonio Neme sigue dando de qué hablar. No solo por su permanencia o no en el matinal “Mucho Gusto” tras las pifias que recibiera Rodrigo Sepúlveda, si no también por los nuevos proyectos que estaría planificando.

Consultado por las cámaras de “Que te lo digo”, el presentador no solo se mostró abierto a la conducción junto a Fran García-Huidobro , también al lado de Daniela Aránguiz con quienes dijo trabajar muy placenteramente.

Según Sergio Rojas en el programa de Zona Latina, Neme podría tener un “proyecto secreto”, junto a otros de los rostros más conocidos de la pantalla, Julio César Rodríguez.

Al ser consultado sobre el posible retiro a fin de año del conductor de “Contigo en la mañana”, Nemu expresó con sonrisa misteriosa.

¿Estrenan podcast? Aseguran que José Antonio Neme prepara proyecto con JC Rodríguez: “Tenemos muchas cosas que contarles pronto” . Youtube Hay que decirlo

“Julio y yo tenemos muchas cosas que contarles pronto...está bien, yo creo que Julio ha hecho tantas cosas ¿sabes qué? cuando uno cumple año uno empieza a valorar otras cosas, uno quiere descansar, dormir mejor, pasarlo bien con las personas que uno quiere, creo que Julio están un poco en esas, él tiene hijos, una vida personal, y le ha dado mucho a la televisión".

Desde el set de “Que te lo digo”, bromearon sobre la actitud de Neme al responder. “Esa mirada la conozco, Luis la conoce más”, comentó Rojas sobre su compañero Sandoval que recordó las entrevistas pasadas encasa de Neme.

“Para mediados de abril”

Los reporteros de “Que te lo digo” además abordaron a JC Rodríguez quien evadió el tema con risas. “¿Qué voy a contar?“. Pero poco después dio más datos. ”Con él tenemos un proyecto, es a mediados de abril, pero vamos a contar después". ¿Hay podcast?“, preguntó el reportero, a lo que JC respondió que sí entre risas.