“Me trató de funar”: Antonella Ríos habló de una mujer del espectáculo que no pasa ni con agua

Las enemistades en la farándula fue un tema de conversación en el último capítulo de “Que te lo digo”, y a Antonella Ríos se le salió que hay una mujer del mundo del espectáculo que no soporta.

“Yo odio a otra persona, no de acá (en Zona Latina). Una mina que me cae mal, la única que me cae mal del mundo mundial”, partió contando despertando el interés de sus compañeros.

Ella reveló que su nombre parte con C, y esa es la única pista certera que entregó la actriz sobre la identidad de esta mujer. Sin embargó, sí elaboró en por qué le cae mal esta persona.

“Uno no puede amar a todo el mundo, pero esta me cae mal”, confesó la actriz, quien rectificó y aclaró que en realidad no odio a la mujer.

¿Por que le cae mal a Antonella Ríos?

Ríos contó que la susodicha se colgó de un conflicto que sucedió en “Que te lo digo” para irse en contra de ella. “Cuando pasó un tema que pasó aquí. Se puso a repostear para funarme, así que la jodio”, contó.

Sergio Rojas y Luis Sandoval no aguantaron estar fuera del cahuín y empezaron a enumerar nombres: Cony Capelli, Cathy Barriga, Claudia Schmitd, Camila Recabarren, Camila Nash, Cata Edwards, Cata Pulido, Cecilia Gutiérrez, Carmen Tuitera, Carla Ballero, Claudia Ossandón, etc.

Antonella negó que fuera cualquiera de estas personas, y le aseguró que se lo iba a revelar fuera de cámara. Ella le contó que no la iba a conocer de nombre, pero sí la iba a identificar con una foto.

“De hecho, le hablé al pololo, le dije: ‘dile a tu polola que es una histérica’”, continuó lanzando, aunque se arrepintió de haberlo dicho. Ella pidió disculpas por sacar el tema a colación y no contar el cahuín completo.

“Me trató de funar, es barsa. Me da rabia. Cuando quedó la escoba aquí, Luis estaba de vacaciones, y empezó a subir pantallazos de cosas para funarme. Quería ella dar clases de superioridad moral”, continuó.

“Fue pesada conmigo, la tengo atravesada”, cerró Antonella Ríos.