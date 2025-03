Miguel Acuña regresa a la TV un año después de ser desvinculado de Canal 13

A casi un año de su salida de Canal 13, tras más de dos décadas de trayectoria en la estación, Miguel Acuña regresa a la televisión chilena con una nueva oportunidad. Según informó El Filtrador, el periodista se incorporará al equipo de Primer Plano en Chilevisión, donde se encargará de desarrollar nuevos reportajes para el popular estelar de farándula.

Acuña se unirá al equipo que lidera Julio César Rodríguez, quien ya se encuentra en la mitad de la temporada. Este retorno a la televisión marca un giro en la carrera del periodista, quien fue desvinculado de Canal 13 en abril de 2024, seis meses después de protagonizar un grave accidente de tránsito en estado de ebriedad.

El incidente ocurrió el 22 de octubre de 2023, cuando Acuña atropelló a cuatro ciclistas en la comuna de Lampa. Las víctimas sufrieron graves lesiones, mientras que el periodista fue formalizado y enfrentó medidas cautelares, como la firma mensual y la suspensión de su licencia de conducir. La situación generó una fuerte ola de críticas, especialmente considerando su rol como reportero en el área policial. Este hecho desencadenó lo que inicialmente parecía ser un “congelamiento” temporal de su carrera, pero que finalmente derivó en su salida definitiva de Canal 13.

En una entrevista con Eduardo de la Iglesia en Todo va a estar bien, Acuña recordó la conversación que tuvo con su jefe, Max Luksic, previo a su desvinculación. “Me dijo ‘me hace ruido el tema, pero terminemos el proceso y en marzo veamos cómo lo vamos a hacer’. Nunca me dijo abiertamente que me iba a desvincular”, explicó el periodista, quien intuía que su futuro en el canal estaba en riesgo. Cuando la confirmación llegó, Acuña no ocultó su tristeza: “Fue algo muy triste, porque mi jefe y la gerenta de personal me recibieron y estaban muy mal los dos”, relató.

A pesar de las dificultades, Acuña se mostró claro al asumir su responsabilidad sobre los hechos: “El principal responsable de todo lo que ocurrió, soy yo”, afirmó, sin entrar en críticas a los ejecutivos de Canal 13. Ahora, con nuevos horizontes en Chilevisión, el periodista inicia una nueva etapa en su carrera.