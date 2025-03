“No estaba al tanto de las sutilezas del festival”: Ian Astbury, vocalista de The Cult, aseguró que no era su intención “faltar el respeto”

Luego de haber pisado territorio chileno en 2017, por tercera vez volvió a tocar en el país la banda británica de rock llamada The Cult, quienes cerraron la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2025, compartiendo jornada con Incubus y el humorista nacional Juan Pablo López.

Y dentro de la serie de imprevistos con The Cult –uno de ellos fue la baja cantidad de público que se quedó a verlos desde la Quinta Vergara–, está la seria y desanimada recepción de la Gaviota de Plata por parte del vocalista de la banda, Ian Astbury, además de la poca interacción con los animadores del certamen.

Bajo este contexto, en conversación con The Clinic afirmó que “no entendí el concepto de los premios ni la interacción con el público. No estaba al tanto de las sutilezas del festival. Así que creo que ese día, entre el agotamiento, la falta de información y la manera en que se dieron las cosas…“.

“A veces Billy (guitarrista de la banda) y yo nos turnamos para responder solicitudes, y en esta ocasión, creo que él fue quien estuvo abierto a la solicitud del festival sobre el premio. Yo, en ese momento, estaba en mi camarín, empapado en sudor, limpiándome, y no me di cuenta de que él seguía ahí afuera por bastante tiempo recibiendo el premio”, siguió.

Luego, aseguró que su intención no era “faltar el respeto hacia el festival, los presentadores o la organización”. Además, reconoció que recién ahora está “empezando a entender mucho más” la dinámica del certamen musical.

“Es algo muy único de Chile, increíblemente particular y muy ecléctico. Me gustó mucho. Al principio, el ambiente era abrumador porque era un set de televisión, y yo no esperaba un set de televisión. Ahora ya no voy a los recintos antes de los conciertos. Ni siquiera voy a las pruebas de sonido. Simplemente entro al lugar, me preparo y toco. En este caso, no vi el entorno hasta que llegué al recinto porque me gusta la sorpresa y no tener expectativas”, sostuvo Astbury.