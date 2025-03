“No tengo tanto tiempo”: Oriana Marzoli comentó cuándo y cómo le gustaría que le pidieran matrimonio

Durante esta tarde de 5 de marzo, en el capítulo número 216 del espacio “Un Día Más” de Like Media, tuvieron una invitada de lujo directo desde el mundo de los programas de telerrealidad y una vieja conocida en nuestro país: Oriana Marzoli.

Como era de esperarse, la modelo venezolana –radicada en España– fue bombardeada con preguntas respecto a los realities.

De la mano del comunicador y empresario Karol Lucero, el panel que acompañaba a la chica de Caracas estaba lleno de juventud. Sin ir más lejos, en la mesa estaban jóvenes periodistas: Joaquín Morales, Matías Almendras, Mariana Enero, Nicolás Díaz, y en los controles, Ignacio Ramírez.

Y en un bloque del episodio, Karol le consultó a Oriana cómo le gustaría que le pidieran matrimonio; de qué manera. Pero antes de esta pregunta, sobre Facundo, su pareja, la mujer dijo que “yo siempre le he dicho a él que yo no tengo tanto tiempo. Yo quiero que hinque de rodilla rapidito, o sea, en dos años máximo: yo ya puse tiempo, no estoy para perder”.

Sumado a esto, Ramírez quiso saber si un futuro casorio incluiría la idea de ser padres junto al modelo argentino, ante lo que confesó que “el tema hijos no lo veo todavía muy claro... Lo veo borroso. No me veo; no tengo paciencia”.

“Para mí el amor de mi vida, como si fuese un hijo, es mi perro, y los perros se tienen cuando se sabe que uno se puede ocupar de ellos: igual que los hijos”, agregó.

La petición de matrimonio soñada de Oriana Marzoli

Luego, acerca de sus gustos por la petición en sí, la chica de 32 años advirtió que “tiene que saber que ese día tengo que estar espectacular: grabarme desde mi perfil derecho”.

Acto seguido, Lucero quiso saber si este petición debería ser en algún lugar en específico. Marzoli reconoció que “en Italia sería precioso, pero creo que no es algo como que nos haya unido. Yo creo que lo más lógico sería en Perú (...) No sé, tío, no me pongan nerviosa: en un sitio precioso donde... No, espera, Lima no, porque el pelo, mucha humedad: descartado”.