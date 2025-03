Prima de Pangal Andrade arremete contra Raquel Argandoña tras filtración de embarazo: “Es muy bajo, violento”

La reciente filtración del embarazo de Melina Noto por parte de Raquel Argandoña ha generado una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre cercanos a la pareja afectada. En esta ocasión, fue Sara Astorga, prima de Pangal Andrade, quien lanzó una dura crítica contra la animadora, calificando su actuar como “muy bajo” y “violento”.

PUBLICIDAD

El lunes por la noche, en el programa Tal Cual, Argandoña sorprendió al revelar en pantalla que Pangal Andrade y su pareja, la trasandina Melina Noto, estaban esperando a su primer hijo. “Es una sorpresa, me contaron que Pangal Andrade va a ser papá, te lo juro, nadie lo sabe” , aseguró en el espacio de TV+. Además, detalló que había confirmado la noticia con el propio deportista: “Después me dijo ‘Raquel, muchas gracias’, con unos corazoncitos”.

No obstante, la revelación no fue bien recibida por los futuros padres. Noto expresó su molestia y tristeza, enfatizando que deseaba comunicar la noticia a su manera y en el momento adecuado. “Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones”, señaló la trasandina. Por su parte, Andrade se manifestó al respecto a través de sus redes sociales:

“Queríamos tomar un momento para compartirles lo felices que estamos con Meli por esta gran noticia: ¡vamos a ser padres por primera vez!”, comenzó diciendo. Sin embargo, no ocultó su descontento: “Nos hubiera encantado ser nosotros quienes les contaran este lindo acontecimiento, pero parece que la noticia se filtró antes de tiempo. No les voy a mentir, nos molesta un poco que algo tan especial haya sido compartido sin nuestro consentimiento”.

El comentario de Sara Astorga contra Raquel

Ante esta situación, la prima del deportista, Sara Astorga, utilizó su cuenta de Instagram para defender a la pareja y cuestionar la actitud de Argandoña. “Arrebatarle la noticia de embarazo a una madre es muy bajo, violento. Pero nada afectará la llegada de un ser tan hermoso a la vida de sus padres” , escribió.

Pese a la controversia, Astorga cerró su mensaje con una nota optimista: “Esto solo los va a unir”, dejando en claro su apoyo incondicional a Pangal y Melina en este nuevo capítulo de sus vidas.

Sara Astorga vía Instagram