Reportan fallecimiento de ‘El Chuña’, el célebre personaje de videos virales: “Me voy a la capilla”

En horas de la noche del pasado martes 4 de febrero, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Benjamín Alfaro, mejor conocido como ‘El Chuña’; uno de los primeros chilenos en conocer la viralidad del internet.

Aún se desconocen las causas de su muerte, pero de acuerdo con TVN quien confirmó la noticia fue la actriz y cantante Amaya Forch. “La familia me lo confirmó”, expresó en medio del React de ‘Mi nombre es’.

Según manifestó, ha mantenido contacto con personas allegadas a ‘El Chuña’ desde que “salió ‘Mi nombre es’” cuando le enviaron el video. “Amigos de él me escribieron, porque yo estuve en contacto con ellos hace poco (…) Ahora me escribieron los mismos que me mandaron en video, la gente de su familia”, agregó la artista.

Hasta ahora no hay más información sobre el fallecimiento del querido personaje de Los Vilos, pero los mensajes de condolencias se han apoderado de las redes sociales: “QEPD ‘El Chuña’”, “Adiós ‘Chuña’. Siempre te recordaré por ser el primer video viral de Chile”, “Hasta siempre ‘macanuito’ QEPD ‘El Chuña’, Benjamín Alfaro”, “Se fue ‘El Chuña’, uno de los primeros virales en Chile. QEPD”, “Vuelta alto, ‘Chuña’ querido”, comentaron en X.

¿Cuándo se hizo viral ‘El Chuña’?

‘El Chuña’ se hizo viral luego de que un grupo de jóvenes del canal regional Estilo Vivo lo grabaran en Los Vilos en 2001. El clip rápidamente recorrió la internet por la capacidad del hombre al imitar diversos personajes.

Entre ellos, a James Bond y el ‘Chingao’ de Amores de Mercado. Pero además de sus imitaciones, también se hicieron conocidas sus míticas frases: “Amaya Forch”, “Me voy a la capilla”, “Tan helado que estay Juan”, entre otras.

“Es un clásico que lo vamos a recordar por siempre cada vez que hace frío”, expresó Amaya Forch sobre la última frase.