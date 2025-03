“Solo queda llorar”: Cientos de fanáticos no lograron asegurar su entrada para los próximos conciertos de Kidd Voodoo

David Simón León Urbina, mejor conocido como Kidd Voodoo en la escena del género urbano chileno, sin duda disfruta de un tremendo presente musical. Sin ir más lejos, el pasado viernes 28 de febrero, el joven maipucino debutó en el Festival de Viña del Mar con un show de 45 minutos, y hubiese cerrado la edición 2025 de no haber sido por el masivo apagón de luz que tuvo lugar en Chile el pasado martes de esa semana, que terminó por reprogramar esa jornada para el primer sábado de marzo.

Pero semanas antes de pisar la Quinta Vergara, el autor de éxitos como “Ese Guille”, “Minnie<3”, “Enrolar”, entre otros, confirmó su primer evento masivo, en solitario: el Movistar Arena de Santiago, a realizarse el próximo martes 22 de julio.

Siguiendo la misma línea, durante este miércoles 5 de marzo salieron las entradas para dicho concierto. Pero en cosa de minutos, se vendieron todos los tickets, por lo que sacaron una segunda, luego una tercera, una cuarta y hasta quinta fecha en el recinto del interior del Parque O’Higgins.

La tristeza de los fanáticos que no alcanzaron boletos

Pese a haber lanzado cuatro jornadas, gran parte de los “sátiros” (como se le conoce a su fanaticada) se quedaron sin pan ni pedazo, quedando incluso con una espera de más de 120 mil personas en la fila virtual.

A continuación te dejamos algunas reacciones en redes sociales de quienes, lamentablemente, no pudieron alcanzar boletos para ver al chico de 23 años: “No puede ser que los reales ‘sátiros’ quedemos sin entrada”, “Que saque el (Estadio) Nacional mejor”, “No puede ser que estuve intentando desde las 9:30 y no alcancé nada”, “Solo queda llorar”, “Con toda la gente pudo haber hecho como tres estadios”, “Tutú, mejor la semana entera”, “No fue mi vencida, me venció”, “Me voy a desmayar”.