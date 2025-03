Daniela Castro le contesta a curiosos seguidores que querían saber cómo se gana la vida: “Me saco la crestiña todos los días”

“¿Cómo es trabajar independiente y si te da seguridad económica?“; ”Hola consulta, ¿de qué vives?“. Esas son dos preguntas que seguidores de la influencer Daniela Castro el hicieron a través de las redes sociales.

La ganadora de ‘Master Chef’, tomó ambas consultas y las aprovechó de responder de una sola pasada. “Amo porque son dos preguntas similares. Pero una es de alguien que ve todo mi esfuerzo y otra de alguien que no ve nada. Me pasa mucho que creen que vivo del aire o no sé jajaj", comenzó su escrito.

“Me saco la crestiña todos los días, trabajo como creadora de contenido, hago collares que ahora se venden en magma, tengo mi linea de cosmética artesanal y he escrito 3 libros”, le precisó a sus inquietos seguidores.

“Es heavy ser independiente, porque lo único seguro que tengo mi cabeza y que de mí dependen mis ingresos. Me gusta la buena vida y trabajo por ello, le pongo todo el pino a lo que hago, invierto gran parte de mi día en armar el contenido antes de grabar lo que sea. Soy autoexigente y las cosas las hago bien o no las hago. Creo que eso me ha llevado a trabajar años así y crecer”, terminó.

Storie Daniela Castro Instagram

Castro luego de salir del programa de cocina y ganarlo, comenzó su ascenso como influencer, con apariciones además en matinales, e incluso fue una de las participantes del reality de Canal 13 “Tierra Brava”.

Siempre es invitada a programas de farándula y de hecho hace pocos días estuvo en “Zona de Estrellas”, donde criticó el paso por la alfombra roja de Tonka Tomicic.

“Tonka está en un proceso... No entiendo por qué omitir eso, si todavía no se sabe. No estoy de acuerdo con eso”, partió diciendo. “Yo digo que con ese vestido, que no sé cuánto habrá costado, por qué no se vende y le empieza a pagar a las personas que le debe”, dijo.