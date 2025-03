José Antonio Neme dejó el “Mucho Gusto” con sentida petición a sus excompañeros: “No pierdan el sentido del espectáculo”

Con momentos emotivos y otros en los que pudo hilvanar sus ideas fue la despedida que este jueves tuvo José Antonio Neme de la conducción del matinal “Mucho Gusto”.

Una que llegó cerca del final del programa de Mega, y en la que el periodista disfrutó del recuerdo de sus momentos más icónicos en el matinal junto a una extensa declaración de intenciones.

La emoción de José Antonio Neme

“Tengo como una cosa acá, rara, en el pecho. No es porque no me guste a dónde voy, ni porque tenga temor de eso, pero salir de un programa donde uno ha sido tan feliz, y donde han pasado tantas cosas, evidentemente toca una fibra mía”, inició el comunicador, quien dejará las mañanas en el canal del Grupo Bethia para abrirle espacio a su nuevo rol como conductor del noticiario central de la estación televisiva.

“Yo lo único que puedo decir es que di lo máximo de mí. O sea, a veces acerté, otras veces no, pero dejé como dicen los deportistas, todo en la cancha”, agregó Neme.

“Hubo algunas situaciones mejor resueltas que otras, obviamente, entrevistas que salieron bien y otras no salieron tan bien, en tantos años es posible que uno erre un poco, pero yo creo que dejo un programa lindo, un programa firme, un programa sólido en su estructura editorial, en su cadena de producción y en su puesta al aire”, puntualizó.

“Me voy como con ese, cómo decirlo, con el placer del deber cumplido. Yo creo que esa es como mi mayor satisfacción. Y bueno, le deseo la máxima de las suertes al Sepu. Espero que sea tan feliz como yo acá, sin duda tú le vas a hacer la pega muy fácil (a Doggenweiler), así es que no tengo duda con eso”, aseveró el periodista, quien le deseo éxito a sus ahora excompañeros en compañía de Rodrigo Sepúlveda, el rostro que acompañará a Karen Doggenweiler en la animación del programa.

“Ojalá el programa se vaya dando a él. Mira, esto es igual que cuando uno se prueba un traje y hay que irle tomando de acá y de allá. Hay que tener paciencia, y el público también tiene que ser amable y paciente, e ir descubriendo a un Sepu que no hemos visto, hasta ahora. Porque este programa es como una caja de sorpresas, saca de uno cosas que probablemente uno no sabía que estaban”, dijo.

Karen Doggenweiler y José Antonio Neme. Fuente: Captura de pantalla Mega.

“A lo mejor, quiero pensar, y me atrevo a decir, que a lo mejor de Sepu va a aparecer una nueva personalidad, y yo creo que le gente tiene que lograr reencantarse con eso y yo también sacaré otras herramientas en la noche”, apuntó el rostro de Mega, emocionado luego de ver en pantalla a todos los colegas que compartieron el escenario junto a él en los últimos años.

Las peticiones de Neme al futuro “Mucho Gusto”

“Agradecerle a ellos, también a la gente que está en dirección, la Mónica, la Katty, la Silvana, Juan Pablo, Gonzalo, Vitoco, la Naty, y puede que se me olvide alguien, Potoco, la gente de audio, en fin, por su paciencia infinita, al público también porque también han sido pacientes conmigo, una paciencia grande porque yo he jugado bien al límite, digamos”, sinceró.

“Creo que en tiempos de ‘funabilidad’, pero a mí me gusta provocar, me gusta que se provoque algo, que se incomoden (…) soy así, por definición, me gusta que cuando me voy quede la batahola, y queden conversando y debatiendo. Si están a favor o en contra, si me pifian o no, la verdad es que ese no es mi punto”, continuó el periodista, quien sobre el final de su discurso se tomó la licencia de pedir algunas cosas al matinal, ya sin él a partir de mañana.

José Antonio Neme recibió el apoyo de todos sus colegas de "Mucho Gusto" en su despedida del matinal de Mega. Fuente: Captura de pantalla Mega.

“Y como última solicitud (…) yo sé que el Sepu lo va a hacer increíble, que va a cuidarte y que (…) tengo dos solicitudes, en realidad. Que te cuiden a ti, que te quieran, que te apapachen, que no te expongan, que yo sé que lo van a hacer. El Sepu lo va a hacer, dalo por descontado. Y lo segundo, es que no pierdan el sentido del espectáculo. Yo creo que estamos todos adentro de un electrodoméstico, la televisión es un electrodoméstico, y la gente sí se quiere informar, obviamente, y quiere saber qué está pasando, pero también quiere un poco de teatralidad. La vida no es tan seria ni tan gris, tiene música, tiene color, tiene teatro, tiene intensidad, o sea, igual estamos en un escenario. Y yo creo que no hay que perder el sentido del espectáculo, y eso es propio de la televisión”, solicitó.

“Creo que si uno no lo tiene, bueno, uno puede escribir en un diario, puede hacer una investigación, porque hay muchas formas de ejercer el periodismo, pero la televisión por definición, por audio, videos, luces, colores, tiene una gama que nos lleva necesariamente a estar, como dicen los norteamericanos, en el ‘Spotlight’, bajo la luz. Entonces, no pierdan esa capacidad, incluso en los momentos más tristes, lograr sacar algo más o menos luminoso”, finalizó.