“Millones de cosas que contar”: Vale Roth explora su maternidad y estilo de vida junto a su hermana con lanzamiento de un podcast

Valentina Roth se alista este viernes para darle el vamos a su nuevo proyecto comunicacional, el podcast “Todo queda entre hermanas”, espacio en el que la mediática exintegrante de Calle 7 no sólo hablará de su maternidad, deportes, moda y otras hierbas, sino que será la instancia para compartir experiencias junto a su hermana mayor, Camila.

Y es que la más grande del clan Roth es una destacada psicóloga, que en su adolescencia, a los 20 años, vivió el mismo proceso de Valentina. La maternidad, un proceso que estos últimos años las ha vinculado aún más de lo habitual en sus vidas.

El nuevo proyecto de Valentina Roth

“Nuestra relación siempre ha sido buena. La Cami fue mamá muy joven, a los 20 años, entonces obviamente hubo un tiempo en que ella estaba criando y yo carreteando, jajajá, entonces ahí no éramos tan cercanas porque estábamos en paradas diferentes. Pero ahora que yo también soy mamá, obviamente eso nos ha acercado más en lo cotidiano. Además, ellas es la madrina de la Antonia, entonces somos full unidas”, cuenta Vale, quien recuerda que con Camila “hubo un tiempo en que éramos muy distintas”.

“La Cami era como toda pelolais y yo me las daba de rapera. Yo era buena para salir y ella no tanto, entonces no éramos tan cercanas, pero igual obvio que nos amábamos. A veces nos peleábamos por compartir la ropa, el maquillaje y esas cosas típicas de la edad”, señala en conversación con lun.com.

“La Cami es talentosísima. Hace millones de cosas: es psicóloga, escribe poesía, baila flamenco, entrena todos los días y es una mamá al ciento por ciento. Te mueres lo estudiosa que es, siempre está haciendo cosas; yo no sé cómo le alcanzan las horas del día. Yo siempre le destaco que es buena hermana, buena hija y muy preocupada. Le encanta que nos juntemos en familia y eso nos une un montón”, agrega Valentina, quien asegura que su “talentosa” hermana “se lleva súper con mi esposo”.

“Ella se lleva súper con mi esposo. En general, somos todos súper unidos como familia. Mi otro hermano, Fito, mi mamá, su marido Francisco, mi abuela, primos, todos. Así que entre todos nos llevamos bien. Somos de harto asadito los domingos o cosas así, que son entretenidas en familia”, concluye.

El proyecto que une a Vale Roth con su hermana

Por su parte, Camila asume este nuevo desafío junto a Valentina como una interesante oportunidad para hablar “de cosas que nos interesan” en una plataforma digital.

“Yo lo tomo como una oportunidad de tener una plataforma para hablar de cosas que nos interesan, como la maternidad, deporte, crianza, tendencias y yo, desde mi experiencia en psicología o la escritura. Me parece interesante participar de un espacio de conversación con mi hermana en el que nos reímos y disfrutamos juntas”, reconoce.

“Con la Vale hablamos harto. Somos de llamarnos mucho por teléfono, irnos a ver a la casa y esas cosas. Nos queremos mucho y por lo mismo conversamos varias veces durante el día. Nuestro vínculo se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Si bien siempre hemos sido unidas y preocupadas la una de la otra, ahora que las dos somos mamás, obviamente eso nos hace más cercanas y pasamos mucho tiempo juntas”, finaliza.