Shakira explicó el simbolismo detrás del impresionante vestido del concierto ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Un instante especialmente conmovedor del concierto de Shakira, titulado ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, ocurre cuando interpreta la canción ‘Acróstico’. En esta pieza, aborda su fortaleza como madre y el compromiso de proteger a sus hijos, lo que ha hecho que desde su lanzamiento el 11 de mayo de 2023 se convierta en uno de los temas más emblemáticos de la artista.

Después de varios días de conciertos con localidades agotadas, la cantante ha compartido una publicación en la que explica el simbolismo del vestido que utiliza para interpretar la canción, además de describir cada uno de sus detalles y mencionar a los creadores de las piezas.

“La pieza que uso para Acróstico en mi gira fue creada por @gauravguptaofficial. La placa de metal con forma de lobo representa al lobo como un guardián. La tela de la falda está adornada con un detallado diseño de ondas que simboliza el océano Atlántico, que divide los dos continentes donde nacieron mis hijos y yo: Europa y Sudamérica. Para finalizar el atuendo, llevo un anillo de @tiffanyandco, que representa el amor eterno”, comentó Shakira.

Como era previsible, la publicación de Shakira recibió una variedad de reacciones de sus seguidores, quienes en sus comentarios resaltaron la habilidad de unir múltiples elementos en un mensaje coherente centrado en el amor.

Shakira cantó ‘Antología’ a las afueras de un hotel en Chile

El domingo 2 de marzo, se anunció que el concierto de Shakira en Chile estaba cancelado temporalmente y pendiente de una nueva fecha. La suspensión ocurrió debido a que se descubrió una inclinación en el terreno donde se montaría el escenario, el cual tiene un peso de 62 toneladas.

La artista difundió una misiva dirigida a sus seguidores, en la cual explicó los pormenores de la cancelación y subrayó que no comprometería la seguridad ni de sus admiradores ni de su equipo. Sin embargo, al día siguiente, ocurrió algo sin precedentes: optó por presentarse y cantar frente al hotel para los fans que estaban allí.

“Hola a todos. Saben que no me voy a ir de Chile sin cantarles una canción. Me gustaría cantárselas allá afuera ¿quieren cantar conmigo? Voy a volver a Chile, con muchos más conciertos, pero por ahora al menos quería cantarles esto. Gracias por venir a apoyarme. Antes que me echen del hotel”, expresó Shakira, y poco después comenzó a interpretar ‘Antología’.

Los seguidores que se encontraban fuera del hotel y tras una barrera en la entrada comenzaron a entonar la canción junto a la artista originaria de Barranquilla, mientras recibía aplausos y muestras de gratitud. Cabe mencionar que ‘Antología’ es una de las canciones más emblemáticas de Shakira y está incluida en el repertorio de “Las Mujeres Ya No Lloran”.