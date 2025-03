“Cuando me vaya a hacer el central...”: Julio César Rodríguez hace feroz troleo a Neme por posible caída de su traspaso a las noticias de Mega

Aparentemente las cosas se complicaron en Mega con la posible caída del traspaso de José Antonio Neme desde el matinal “Mucho Gusto” a Meganoticias Prime, decisión a la que se le estaría dando pie atrás y que fue comentada -y troleada- en el matinal de la competencia, “Contigo en la mañana” de Chilevisión por Julio César Rodríguez.

Todo ocurrió cuando estaban mostrando una fiscalización vehicular en la comuna de Lo Prado, momento en el que Julio César Rodríguez aprovechó de dar algunos consejos, que terminaron con el conductor del espacio señalando que todo lo que decía lo sabía porque “tengo calle”, instante que dio pie para el troleo a su colega de Mega.

Feroz troleo a Neme

“Soy de hualpén po, tengo calle, es que este matinal es de verdad, cuando yo me vaya a hacer el central (noticiario), me voy a ir a hacer el central, no voy a andar con medias tintas”, señaló en ese momento JC Rodríguez, en medio de las risas de sus compañeros de panel.

Luego, fiel a su estilo, Julio César continuó señalando que “este matinal es de verdad, cuando me vaya al central, me voy al central po”.

“Cuando me diga mi jefe Juan Pablo González que me voy al central, me voy al central, así hay que ser po, cortémosla con las cosas a medias tintas”, cerró diciendo en ese momento el periodista, mientras sus compañeros seguían riéndose.

Neme se despidió del matinal, pero no está claro que llegue a las noticias

Todo el troleo a Neme responde a que se filtró que Mega estaría retrocediendo en la decisión de pasar al periodista a las noticias y dejar en el matinal a Rodrigo Sepúlveda, quien además fue pifiado una de las noches por el público en el festival de Viña 2025.

Sin embargo, oficialmente no se ha indicado nada en ese sentido, mientras que Neme se despidió este jueves en pantalla de “Mucho Gusto”.

“Tengo como una cosa acá, rara, en el pecho. No es porque no me guste a dónde voy, ni porque tenga temor de eso, pero salir de un programa donde uno ha sido tan feliz, y donde han pasado tantas cosas, evidentemente toca una fibra mía (...) Lo único que puedo decir es que di lo máximo de mí. O sea, a veces acerté, otras veces no, pero dejé como dicen los deportistas, todo en la cancha”, aseguró en la oportunidad el periodista.