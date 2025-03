Daniela Aránguiz se sacude polémica por llamado de la mamá de Maite Orsini a Jorge Valdivia: “No tengo idea”

En las últimas horas todas las miradas se volcaron en Jorge Valdivia, quien se había mantenido fuera de los reflectores tras su salida de prisión preventiva a inicios de año. Pero una nueva polémica lo rodea, luego de que se especulara sobre la supuesta llamada que recibió de la progenitora de Maite Orsini. Y Daniela Aránguiz fue consultada el respecto.

Como se sabe, desde que abandonó la cárcel de Rancagua, el exjugador de fútbol reside en la vivienda de su exesposa. Por lo que rápidamente surgió interés en la opinión de ella sobre la controversia que se generó.

Daniela Aránguiz. Foto: Captura 'Hay que Decirlo'

Daniela Aránguiz ‘multiplica por cero’ la polémica

La información la dio a conocer Martín González, periodista del programa ‘No es lo mismo’ de Tevex; quien aseguró que la mamá de la diputada habría encarado al exesposo de Daniela Aránguiz por teléfono. “Llamó con rabia, amenazando a Jorge, diciendo ‘deja de hablar (de Maite), ¿hasta cuándo?’”, comentó el comunicador.

Y Daniela no habría tardado en reaccionar. “¿Amenazándolo? Él (Martín González de Tevex) tiene que contarles, porque yo no tengo idea, no tengo ni pruebas ni dudas“, expresó la panelista de ‘Sígueme’ sin mucho ánimo de formar parte de la polémica. ”Y si quiero contar algo, lo contaría yo. A mí no me cuelguen muertos que no son míos“, finalizó frente a la cámara de ‘¡Hay que decirlo!’.

Según González, Maite Pascal – la mamá de Maite Orsini- le habría exigido a Jorge Valdivia “que no hable más de su hija, que deje de inventar cosas, que asuma...”. Adicionalmente aseguró que fue un “llamado muy extraño, que Jorge no lo entendía, porque el llamado no fue muy cordial. Fue en un tono muy amenazante, por lo que me cuentan”.