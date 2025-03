En su perfil de Instagram, Adela Calderón, se describe como "Actriz, animadora, madre y abuela“, aunque su vida actual está muy alejada de los reflectores.

En su carrera sumó importantes proyectos, la mayoría papeles secundarios en teleseries como Floribella y El señor de La Querencia, pero en la vida real fue protagonista de una verdadera pesadilla.

En 2009 y a punto de ingresar al reality “Pelotón” fue formalizada por el delito de tráfico de drogas, un episodio que borró el éxito logrado en su carrera y manchó la reputación en la pantalla, a tal punto de tener que alejarse de la pantalla.

“En la TV me castigaron por estar presa”: Adela Calderón reflexiona sobre su alejamiento de la pantalla . Youtube "Que te lo digo"

Como cada viernes recurre invitada al programa “Que te lo digo” donde esta vez volvió a reflexionar sobre su ausencia en la actuación y la vida alejada de los reflectores, enfocada entre otros proyectos el emprendimiento de comida “”La Picá de Adela".

“La gente que está acostumbrada a estar en la tele, pero yo soy una mujer muy sencilla, yo no nací con la tele, yo nací en el teatro, en las tablas con Tomás Villegas que me enseñó a actuar, ahí yo boté todas mis emociones porque yo vengo con cosas muy fuertes en mi vida...”.

Luego, siguió reflexionando. “No nací con la tele, tengo la picá de comida, una familia que nos amamos y si hay que salir a vender a la feria yo he ido, yo siempre he seguido mi vida tal cual porque a mi las luces no me cautivaron, yo siempre supe cómo era la televisión”.

“Me sacaron de las teleseries”

Antonella Ríos la respaldó y sumó su experiencia. “La industria de la tele es así, muy chica y somos muchos quizás para entrar pero también hay momentos... a mí desde 2009 nunca más me llamaron para hacer teleseries y es complicado porque uno piensa ¿seré yo el problema?”.

Ahí Adela retomó su reflexión. “A mi me sacaron de las teleseries pero la matriarca de la tele no me preguntó si era cierto lo que se decía de mí...”.