“Fue un tono amenazante”: Jorge Valdivia habría recibido inesperado llamado de la madre de Maite Orsini

La tensa calma en el caso del exfutbolista Jorge Valdivia, formalizado por delitos de presunta violación, sumó un nuevo capítulo, además vinculado a la diputada Maite Orsini.

El escándalo se refiere al supuesto llamado de Maite Pascal, madre de Maite Orsini, quien habría contactado al ex Colo Colo y no de una manera muy cordial.

“Habría llamado a la casa de Jorge Valdivia, es información que habría llegado de buena fuente. Fue un llamado muy sorpresivo porque había visto que el caso Jorge ha estado medio tranquilo este período después de que volvió a su arresto domiciliario nocturno , fue sorpresivo, fue un tono amenazante”, comentó el periodista de Tevex, Martín González en el programa “Hay que decirlo”.

Al ser abordada, la madre de la diputada respondió subiendo las ventanillas de su auto y evadiendo al reportero de Canal 13. Más adelante el periodista González dio algunas opiniones sobre el supuesto contacto telefónico.

“Jorge en el fondo quedó como ¿porqué me llamas? la mamá de Maite, sin tener mucha relación con ella ni con el entorno familiar de la diputada, creo que seguramente fue para decir ´basta, deja de molestar a mi hija seguramente en un tono no muy cordial”.

“¿Quién filtró la llamada?

Los panelistas de “Hay que decirlo” sumaron impresiones sobre el nuevo escándalo que pone en el ojo del huracán a la diputada.

“Una cosa es que llame enojada y reclame pero qué es lo que reclama... por qué en el fondo el exige que se calle porque ese sería el tono..., comentó Andrés Caniulef.

También dieron sus teorías sobre la filtración del llamado. “Si estaba el Mago y está la mamá de Maite esa llamada?” a lo que también preguntaría a Pamela Díaz si contactaría “a su amiga”, en alusión a Daniela Aránguiz, exesposa del exfutbolista quien además lo acogió en su casa para cumplir el arresto domiciliario.

Al ser consultada, la exchica mekano aseveró: "“¿Amenazándolo? Yo no tengo idea. No tengo ni pruebas ni dudas. Si quiero contar algo, lo contaría yo. No me cuelguen muertos que no son míos“, citó Canal 13.