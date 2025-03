“Ha sido una semana espectacular para mí”: Daniel Fuenzalida tras sus increíbles resultados con “El medio día” y “Ahora Caigo”en TVN

El animador Daniel Fuenzalida partió el “Súper Lunes” con todo. Este pasado lunes 3 de marzo se vivió el estreno de su nuevo programa en TVN, “El Medio Día”, el cual sucede al matinal “Buenos días a todos”.

Como era de esperar, la gente quedó encantada con el producto que buscaba inyectarle una dosis de entretención a la bienvenida del medio día con concursos, anécdotas de los panelistas, esoterismo, historias paranormales, entre otros contenidos.

Publimetro se contactó con Daniel Fuenzalida para recoger su balance tras la primera semana de su nuevo programa. “Después de una evaluación de una semana de ‘El medio día’, estoy muy muy feliz”, partió el animador.

“Más allá del resultado que es bonito, -y que se dio en forma inmediata el que las personas nos vinieron a ver-, hay un muy buen equipo. Hemos tenido muy buena onda con todos los panelistas invitados que tenemos. Entonces, eso me deja muy conforme”, continuó.

Daniel Fuenzalida Captura: El Medio Día de TVN

“El programa se me hace rápido. Se pasó la semana volando”, comentó Fuenzalida, quien agregó que todavía queda carne que tirar a la parrilla. “Y falta mucho. Faltan muchas más secciones que le vamos a poner como concursos, al tiro de la primera semana estamos regalando un auto”, añadió.

“Entonces eso me tiene motivado. Tenemos que conocer todavía historias en el programa, más look retro que a la gente le gustó mucho. Entonces, es un programa que va de menos a más y que me tiene muy motivado”, continuó el exHuevo.

El rey de TVN

No sólo el programa fue bien recibido por las personas, sino que también tiene el beneplácito de los ejecutivos de TVN. “Es libre de hacer, tenemos todos los permisos del canal para hacer varias cositas. Así que eso me tiene muy muy contento y muy motivado”, recalcó.

Sumado a este estreno, Daniel Fuenzalida goza de buenos resultados con su otro programa de la señal, “Ahora caigo”. “Ha sido una buena semana, una semana espectacular para mí porque bueno con los resultados de ‘El medio día’ y con los resultados de ‘Ahora Caigo’, que también les fue increíble esta semana”, señaló.

“Esta semana lanzamos la nueva temporada. A la gente le gustaron los nuevos concursos. El otro día le entregamos a prensa (la sintonía) en 10,6 (de rating). Entonces, nos tiene contentos también”, cerró Daniel.