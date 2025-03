“La pasó pésimo, la vimos llorar”: Pamela Díaz recordó cómo Raquel Argandoña vivió la enemistad de sus hijos

Una guerra se desató entre los hermanos Calderón Argandoña, quienes se sacaron los ojos en frente de todo el país a través de sus historias de Instagram. Nano arremetió con todo en contra de Kel después de la filtración del embarazo de Melina Noto.

PUBLICIDAD

La opinión pública apuntó a la influencer como la fuente de su madre Raquel Argandoña, quien fue la persona que finalmente filtró que Pangal Andrade será padre. Justamente, él era expareja de su hija Kel.

“Felicitaciones Pangal por rehacer tu vida con una mujer que si vale la pena. Y no con una que te gorriaba con tus mismos amigos día y noche“, lanzó Nano en sus historias de Instagram.

“No sé para qué le cuentan algo tan personal a una mina que filtró fotos XXX de Alejandra Álvarez sin importarle hasta los hijos de ella... Dos dedos de frente. Eso ya dice mucho de una persona”, añadió Calderón.

“Quién las filtró fue KEL, por si aún hay alguien con alguna duda... Años diciéndolo y le van a contar algo a ella... 2 dedos...”, insistió.

Por su parte, Kel Calderón fue más escueta al referirse a su hermano menor y simplemente dijo: “no me puedo referir respecto a lo que diga alguien con quien no tengo ningún tipo de relación hace más de 10 años y con quien espero no volver a tenerla en un futuro”.

La información que maneja Pamela Díaz

Esto fue un tema obligado en los paneles de farándula, y en “Hay que decirlo”, la animadora Pamela Díaz habló sobre cómo Raquel Argandoña vivió la interna la pelea entre sus dos hijos.

PUBLICIDAD

“Yo te juro que no entiendo cuándo nace esta enemistad con la Kel. No creo que solamente el tema con el papá (el parricidio frustrado que cometió Nano). Ellos llevan mucho tiempo con discusiones”, partió comentando.

“Me acuerdo de haber visto a Raquel en el proceso que estaba, la pasó pésimo. La vimos llorar... obviamente, súper vulnerable por el tema de sus hijos...“, continuó la Fiera.

“Yo no tenía idea que de nuevo están discutiendo y peleando. Aparte, uno no tiene mucha información. Los mensajes que mostramos (de Nano) los tuvimos que editar, porque es súper fuerte lo que escribe Nano en contra de su hermana“, cerró Díaz.