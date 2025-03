“Me lo pedían harto”: Pedro Ruminot sorprende en redes sociales al adelantar que en la rutina de su próximo show habrá “una sorpresa” para Colo Colo

Una sorpresiva revelación ofreció este viernes Pedro Ruminot, quien de cara a su próximo espectáculo del 25 de julio en el Movistar Arena (21:00 horas), adelantó que en su rutina habrá un espacio para bromear de Colo Colo.

El anuncio lo hizo el humorista en conversación con un sitio partidario del Cacique, donde el reconocido hincha albo -y candidato a la testera del CSyD de Colo Colo- explicó los motivos tras su decisión de incorporar al cuadro de sus amores en una esperada rutina.

La revelación de Pedro Ruminot

Y es que tras su exitoso paso por el escenario de la Quinta Vergara, donde en el último Festival de Viña del Mar fue ovacionado luego de sus casi dos horas de presentación, Ruminot alista sus futuros espectáculos tanto en el país (el 16 de abril en Talca y el 17 en Concepción), como en el extranjero. Y uno de ellos, el que ofrecerá a mediados de año en el coliseo enclavado en la capital metropolitana, presentaría más de algún comentario a la actualidad de la institución popular o de algún deportista vinculado a la historia del Cacique.

“La verdad es que me lo pedían harto, pero no calzaba. De hecho, lo pensé, como que en un momento subí una publicación en Instagram, el año pasado, como ‘voy a meter una sorpresa’, y la mayor cantidad de comentarios era como algo del Colo”, indicó el standupero, quien en dalealbo.cl reveló que descartó la opción de hablar del Cacique en Viña 2025 ya que su rutina tenía poco espacio para dedicárselo a algún personaje vinculado a Colo Colo.

“Pero yo pensaba ‘chuta, no hay nada que me calza acá’. ¿Cómo lo podría? ¿Cómo podría meter a alguien aquí? Porque se trataba más la rutina de lo huevones que éramos los chilenos”, puntualizó.

“Entonces, yo decía acá ‘Colo Colo aquí no me cabe’. ¿Cómo? Si Colo Colo es una alegría, y no veo cómo entrar acá. Podría hablar de la gente que le ha hecho daño al Colo o gente que ha sido media huevona en Colo Colo. ¿Cómo los invito con esa justificación? No cabía nada. No tenía ninguna idea al respecto”, insistió el exClub de la Comedia, quien finalizó asegurando que en sus próximos espectáculos sí le dará cabida al cuadro albo.

“Pero en el Movistar hay, bueno, va a haber una sorpresa”, finalizó.