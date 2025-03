“Necesito respuestas”: Rodrigo Sepúlveda aclara supuesta renuncia a Mega

Horas después de que Radio Agricultura señalara que, según rumores, Rodrigo Sepúlveda, periodista hace más de dos décadas de Mega, habría presentado su renuncia, el mismo involucrado alzó la voz y despejó las dudas que generó esta situación.

Ante los micrófonos de los programas faranduleros “Hay Que Decirlo” y “Plan Perfecto”, el profesional de las comunicaciones se refirió a este tema, ya que aún no hace su aparición como conductor del matinal “Mucho Gusto”.

“No he renunciado al canal. Me pidieron desde temprano que viniera a hacer Alerta Noticias, después hice Alerta en Romántica: seis horas al aire. Acabo de terminar mi trabajo y tengo reuniones pendientes en el día de hoy para poder entender y comprender qué decisiones están tomando, y obviamente conversar, escuchar, entender, para ver qué camino seguimos”, comenzó asegurando el ‘Sepu’.

“Aquí me tienen, estoy de frente con ustedes... si yo hubiera renunciado con un papel y me hubiesen aceptado la renuncia, yo se las hubiera dicho. Estoy aquí dando la cara como siempre”, siguió.

Luego de esta serie de cambios que está teniendo el canal, Rodrigo dijo que “son decisiones que toma la plana ejecutiva. Hay un directorio acá, hay una propiedad del canal, y eso es lo que necesito entender: por qué, qué es lo que se busca, cuáles son los objetivos... ellos son los que llevan el movimiento de las piezas acá en el canal, así que tengo que escuchar, ver, aprender y comprender qué es lo que quieren hacer”.

“Nosotros partíamos el lunes: obvio que necesito respuestas; necesito saber, es como algo muy natural”, agregó.

En relación a si se sintió poco apoyado en algún momento por Mega, Sepúlveda reconoció que “no, el canal me ha apoyado: 23 años llevo acá en el canal; es mi casa”.

“Lo que pasa es que necesito tener claridad de las decisiones que se van a tomar, donde yo estoy involucrado también, y me parece muy sano tener una conversación como lo he tenido con los ejecutivos de este canal hace 23 años”, cerró el periodista.