“No tenemos plan B”: Tonka Tomicic sufre percance a poco de su regreso a a la animación

La expectativa escaló a su máximo nivel con el anuncio del regreso de Tonka Tomicic a la animación, en medio de la polémica que ha dejado sus conflictos con la justicia por su supuesta vinculación al Caso Relojes.

La animadora espera pasar la página de la controversia asumiendo el nuevo reto en el escenario, esta vez de la Expo Patagonia 2025 que se realiza en Coyhaique durante el fin de semana.

Pero nada es sencillo para la presentadora, y tal como comentó en sus redes sociales, sufrió un inesperado incidente en su viaje, con detalles que compartió en su canal de difusión.

"Me pueden creer que no llegaron las maletas donde traía los vestidos para las jornadas de animación, pero ante la adversidad, pura creatividad. No tenemos plan B, pero improvisaremos bien", comentó en Instagram.

Tonka Tomicic recurrió a diseño local tras perder maletas a poco de la Expo Patagonia 2025. Instagram

La figura de Canal 13 luego se mostró con el dueño de La Rural con quien consiguió el look para subir al escenario. “Nos salvó... bien, somos creativos, salvamos, mañana los looks”, dijo en mención a la vestimenta que lucirá, algo muy de la Patagonia. “Sorprenderemos con moda y tradición”.

En una serie de publicaciones en sus redes sociales agradeció la hospitalidad que recibió a su llegada, además de elogiar a sus habitantes. “El sur nunca falla, lo amo”.

Del 7 al 9 de marzo, la animadora compartirá escenario con Daniel Fuenzalida en un evento familiar que expondrá gastronomía, cultura y música.

¿Regresa a la pantalla?

Tonka Tomicic admitió su añoranza por los programas en vivo, ahora que se especula sobre su próximo regreso a la pantalla.

"Estar en programas en vivo o en animaciones hace que uno tenga ese contacto directo y uno sienta ese cariño, y es muy bonito, en general, todo lo es que es vivo, siempre para mi gusto ha sido mucho más interesante que algo que sea grabado”.