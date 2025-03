“Todo tiene su encanto”: Carmen Gloria Bresky entrega detalles de la nueva temporada de “Herederos de una tradición” en “Sabingo”

Estamos a un día del estreno de un “Sabingo” recargado con una nueva temporada del segmento “Herederos de una tradición”, en donde la actriz Carmen Gloria Bresky visita a diferentes comunidades de otros países que residen en Chile.

PUBLICIDAD

Este próximo sábado 8 de marzo, se dará el vamos a un nuevo ciclo de este segmento, y la actriz conversó con Publimetro para entregar más detalles de lo que se viene en las pantallas de Chilevisión.

“Vamos a conocer nuevas comunidades, vamos a estar algunos países se pueden repetir, pero de distintos sectores. Por ejemplo, en la temporada anterior en España, (compartimos con) los asturianos y ahora vamos a estar con otros españoles que son de otro sector. Aunque sea el mismo país, muchas veces los del norte, el sur tienen distintas costumbres, etcétera”, partió adelantando.

“También, obviamente, vamos a estar con otros países distintos como rusos, turcos. Cada capítulo es distinto al otro, y siempre va a venir con algo nuevo porque hay nueva información, nuevas historias que conocer, nuevas costumbres, nuestras tradiciones”, comentó Bresky.

Carmen Gloria Bresky Fuente: Instagram @carmenengloriabresky

La experiencia de “Herederos de una tradición”

Carmen Gloria contó que todavía están en el proceso de grabación, y que faltan capítulos por grabar de esta nueva temporada, pero rescató que todas las culturas que ha logrado conocer “tienen algo positivo a rescatar y algo que me enamora”.

Al destacar algunas de las colonias con las que pudo compartir durante este nuevo ciclo, Bresky nombró a los rusos debido al poco conocimiento que manejaba de sus culturas. Como también, mencionó a los mexicanos y turcos, ya que cada uno tiene una historia especial para contar.

“Cada capítulo lo va llevando un distinto protagonista que guía la historia. No solamente me muestras las costumbres de su país, sus tradiciones, sino también la historia personal de ellos. Así que todo tiene su encanto, algo diferente y bonito que conocer”, complementó Carmen Gloria.

PUBLICIDAD

A esta nueva temporada de “Herederos”, la actriz llega con más experiencia en su haber tras haber rodado un primer ciclo y el segmento “Familias de mercado”. “Ya tengo un poco más de experiencia, conozco un poquito más, pero de todas formas, siempre es algo nuevo. No hay nada pauteado, no hay un guión hecho (...) Todo se va descubriendo en el momento de ir haciendo la nota, de grabar el capítulo”, aclaró.

“Es un desafío ya que no hay nada que esté un 100% preparado. Entonces, realmente en sí es un descubrimiento. No sé con qué me voy a encontrar, y ahí voy conociendo y aprendiendo cosas. Cada vez que termina el capítulo me voy con algo, no solamente con ciertos recuerditos que me puedan regalar, sino también con algo nuevo que atesorar, algo nuevo que aprendí, algo nuevo que descubrí, a gente encantadora e historias que emocionan”, cerró.