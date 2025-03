“Yo no me subo a la misma van”: Trasciende grito de Pamela Díaz a Paula Escobar en la Gala de Viña

Ya pasaron casi dos semanas desde que se celebró la Gala de Viña del Mar 2025 y las anécdotas no paran. En las últimas horas se dio a conocer el momento de tensión que habrían protagonizó Pamela Díaz junto a la periodista Paula Escobar.

La información salió a la luz en la reciente emisión de ‘¡Que te lo digo!’, donde Sergio Rojas contó lo ocurrido con lujo de detalles. De acuerdo con el conductor de televisión, ‘La Fiera’ multiplicó por cero a la panelista de Only Fama.

Sin embargo, Escobar optó por el silencio. Después de todo, la comunicadora habría quedado algo afectada por el presunto ninguneo de Pamela Díaz, así lo reveló el periodista Luis Sandoval. “Paula se descolocó y habría comentado ‘no le voy a responder, no voy a caer en su juego’”, mencionó.

Pamela Díaz y su “rechazo” a Paula Escobar

El momento justo tuvo lugar al final de la Gala del Festival de Viña del Mar cuando las celebridades salieron del Sporting Club en vanes compartidas para dirigirse al hotel.

Y fue al percatarse que compartiría vehículo con Paula Escobar cuando la ex chica reality habría dejado salir su despectivo comentario. “Estaban en la gala, había terminado, tenían que mandar de vuelta en sus van respectivas”, expresó Sergio Rojas.

“De pronto dicen que Pamela y Trini iban en la misma van de Paula Escobar”, agregó. Y ‘La Fiera’ reaccionó: “Yo no me subo a la misma van con esa ‘QL’”. La panelista de Only Fama habría escuchado, al igual que todos los presentes. “Todos escucharon, fue súper innecesario, súper vulgar“, explicó el conductor de televisión.

Durante el relato, Rojas atrasó el calendario y recordó el origen de la disputa entre las dos personalidades de la televisión. Según mencionó, hace tiempo atrás la periodista le dijo: “Andái en el mismo auto que la Luli”. Y después de eso “nunca más la perdonó”.