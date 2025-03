Faloon Larraguibel y su poderosa reflexión en el Día de la Mujer y a un año del episodio de violencia con Jean Paul Pineda: “Merezco seguir adelante”

Cada 8 de marzo de convierte en una ocasión para homenajear a la mujer y reflexionar sobre su rol en la sociedad. Diversas voces se suman a la celebración, una de estas Faloon Larraguibel quien compartió una poderosa reflexión en sus redes sociales.

La exchica reality alzó su voz además al cumplirse un año del episodio de violencia familiar vivido con su el exfutbolista Jean Paul Pineda, el cual desató un escándalo en la farándula.

“Un año después de aquel terrible episodio, cierro ese capítulo con todo lo que me dejó. No porque haya sido fácil si no porque merezco seguir adelante. Hoy sigo floreciendo, sigo construyéndome con lo que tengo y con lo que sueño alcanzar, y aunque las heridas no se borran, aprendí a convertirlas en luz”.

En redes sociales su mensaje tuvo eco, también desató elogios de quienes apoyaron su resiliencia tras el mal momento vivido.

“Hermosa, sigue brillando”, "Vamos Fallon ya reivindicaste! Esta es tu verdadera y única versión, créetelo", “Así se habla”, “Bendiciones, amiga. tienes un corazón hermoso y una fortaleza indestructible. Dios contigo en cada paso. Por momentos, no vemos el propósito de las dificultades en la vida, pero al pasar el tiempo, te das cuenta que te has transformado en tu mejor versión”

“Él era un machista”

Faloon fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su expareja, Jean Paul Pineda. Aquel 8 de marzo de 2024 El exfutbolista, quien luego fue detenido, golpeó a la modelo puños en la cabeza y el tórax acusándola de una supuesta infidelidad.

En diversas entrevistas, la modelo se refirió a los maltratos recibidos y las actitudes de su entonces compañero.

“Él era un machista, no quería que yo trabajara. Me preguntaban: ‘¿Por qué te ponís esa ropa? ¿Es para provocar a los invitados a tu programa?... yo llegaba a dudar de lo que estaba haciendo", comentó en uno de los episodios del reality “Ganar o servir”.